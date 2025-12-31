跨年夜四大超商強勢出擊！備貨量激增搶10億商機

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁。7-ELEVEN/提供
「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁。7-ELEVEN/提供

迎接2026年，四大超商跨年熱戰強力開打，在101跨年煙火、大巨蛋蔡依林演唱會兩大效應下，預估雙北跨年晚會將匯集逾350萬人潮、整體商機破10億元。

7-ELEVEN擴增二至五倍的商品備貨、於信義區動員兩台行動購物車；全家較平日多準備五倍貨量、動員多達五倍人力；萊爾富拆除101周遭二家門市大門，兩門市單日業績有望衝上百萬元；OKmart 整體備貨量最高提升五倍，熟食業績拚增十倍。

今年跨年結合101煙火與大巨蛋演唱會效應，將同步吸引大批民眾湧入信義計畫區，超商業者看準跨年夜「即時補給、就近消費」需求大爆發，預期跨年人潮提早進場、停留時間拉長，因此提前大量備貨，並強化熟食、飲品與酒類供應，搶食民眾跨年消費大餅。

7-ELEVEN表示，鎖定全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增二至五倍的人力、設備、商品備貨，更動員兩台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。

7-ELEVEN觀察去年業績較前一年同期成長25%，2026年雙北跨年晚會一級戰區將加入更多元的集團品牌資源，擴大滿足消費需求再創佳績。

全家數百家位於跨年商圈的店舖亦全力備戰，位於台北101、市政府周邊的一級戰區全家建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，提供多款熱食並較平日多準備五倍貨量、動員多達五倍人力和增設至十台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，將進一步再帶動業績成長。

萊爾富今年「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市於今日啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約十倍人力支援。

萊爾富指出，尤其信義市府站店位處捷運市政府站、台北101與信義商圈交會點，是歷年跨年夜人流最密集的門市之一，兩家門市單日業績有望衝上百萬元。

OKmart 提前啟動跨年節奏，因應101跨年人潮眾多，全台需求門市備貨量達五倍，跨年夜整體業績最高可較平日成長三倍以上，其中，熟食業績更是拚增十倍。

萊爾富增加煙強、關東煮、熱狗、茶葉蛋等便攜式熱食，因應跨年高峰人潮。萊爾富／提供
萊爾富增加煙強、關東煮、熱狗、茶葉蛋等便攜式熱食，因應跨年高峰人潮。萊爾富／提供
全家現做熱食區，暖心熱食陪消費者從今年暖到明年。全家/提供
全家現做熱食區，暖心熱食陪消費者從今年暖到明年。全家/提供
OKmart 整體備貨量最高提升五倍，熟食業績拚增十倍。OKmart／提供
OKmart 整體備貨量最高提升五倍，熟食業績拚增十倍。OKmart／提供

跨年晚會 台北101 貨量

