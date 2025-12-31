快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁。統一超／提供
「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁。統一超／提供

今天就是跨年夜！7-ELEVEN瞄準跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足全民跨年夜即食即飲、衛生與保暖用品等消費需求；觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型八間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，帶來熟悉的古早味。

超商搶賺跨年財，除了跨年夜，7-ELEVEN元旦當天更整合線上線下平台分別推出限時6天的全店購物滿222元送20元購物金、OPENPOINT APP行動隨時取CITY系列新年最殺5折起優惠組合、10點OPENPOINT驚喜抽2026 CT AMAZE成軍見面會等豐富迎新年優惠與好康，還有雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」於八里中山路商圈盛大開幕、博客來實體書店推出「賀歲新春年節主題展」活動，指定商品85折起，多元服務滿足全民新年好吃、好喝、好玩、好用的生活體驗。

因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的氣候加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨，觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間 Fresh 店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日正式開幕。

7-ELEVEN「Fresh橋港門市」開幕期間單店優惠火力全開，首推限量「韓國麝香葡萄」買一送一只要 299 元、千元有找的日本空運草莓與當季日本蘋果全面9折、 CITY CAFE特選咖啡 2 杯99元、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR梔子花青茶與輕烏龍第2杯10元等超值優惠，即日起至1月2日，單店消費滿千元更可獲得抽獎券。同步推薦超商通路獨家新品，包含新品「元氣御選臻赤卵」、「元氣御選臻白卵」動福蛋系列購買單盒即可獲贈最高40點OPENPOINT。

7-ELEVEN大數據顯示跨年夜十大熱銷商品包含CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donut甜甜圈，今年跨年熱點門市已因應商圈需求提升備貨量；觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」嚴選在地雞胸肉獨家秘製調味，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，撒上經典的椒鹽調味，帶來熟悉的古早味！同時全台近百家哈燒專櫃門市祭出「炭烤風味大雞腿」、「葡式千層蛋塔」多件優惠活動，跨年與親朋好友共享最划算。

跨年歡慶聚會零食不可少，7-ELEVEN特別推薦「波的多洋芋片茶葉蛋風味」、「波的多洋芋片蔥花蛋風味」等獵奇有趣風味零食全台門市販售，限時2件79折4件75折。自1月7日起更領先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」(1月2日起門市陸續訂貨)，勢必又將掀起翻玩創意熱潮。

跨年晚會 行動購物 商品

延伸閱讀

倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

替歲末留下老派而溫柔的光　美學攝影家的跨年旅宿推薦

丁噹獨家在屏東跨年 放話加碼顛覆認知

義大推新玩法 看好跨年與春節帶動逾20萬人次商機

相關新聞

跨年夜倒數 7-ELEVEN集結熱點門市、行動購物車、行動美食備戰

今晚就是跨年夜倒數，統一超表示，因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、...

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

今天就是跨年夜！7-ELEVEN瞄準跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足...

保險套不是隨便買？十大品牌人氣排行榜 網友分享厚薄度、材質、產地一次看

親密不只是感覺，更需要正確的性知識。從保險套的種類到尺寸差異，陪你和伴侶一起建立安全、放心又健康的親密關係。

刺激買氣！台中三井LaLaport南館完成新櫃改裝亮相

迎接2025年歲末，台中三井LaLaport 30日宣布，南館1樓將於12月31日完成新櫃改裝，正式迎接令人期待的「Re...

黃刀鎮追極光 探私房景點

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，旅程中...

DOUBLEO'S貝果「盜圖事件」道歉仍遭炎上！JOJA Bagels回應了

台北貝果店「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」近日遭馬來西亞貝果店「JOJA Bagels & Coffee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。