跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

今天就是跨年夜！7-ELEVEN瞄準跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足全民跨年夜即食即飲、衛生與保暖用品等消費需求；觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型八間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，帶來熟悉的古早味。

超商搶賺跨年財，除了跨年夜，7-ELEVEN元旦當天更整合線上線下平台分別推出限時6天的全店購物滿222元送20元購物金、OPENPOINT APP行動隨時取CITY系列新年最殺5折起優惠組合、10點OPENPOINT驚喜抽2026 CT AMAZE成軍見面會等豐富迎新年優惠與好康，還有雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」於八里中山路商圈盛大開幕、博客來實體書店推出「賀歲新春年節主題展」活動，指定商品85折起，多元服務滿足全民新年好吃、好喝、好玩、好用的生活體驗。

因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的氣候加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨，觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間 Fresh 店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日正式開幕。

7-ELEVEN「Fresh橋港門市」開幕期間單店優惠火力全開，首推限量「韓國麝香葡萄」買一送一只要 299 元、千元有找的日本空運草莓與當季日本蘋果全面9折、 CITY CAFE特選咖啡 2 杯99元、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR梔子花青茶與輕烏龍第2杯10元等超值優惠，即日起至1月2日，單店消費滿千元更可獲得抽獎券。同步推薦超商通路獨家新品，包含新品「元氣御選臻赤卵」、「元氣御選臻白卵」動福蛋系列購買單盒即可獲贈最高40點OPENPOINT。

7-ELEVEN大數據顯示跨年夜十大熱銷商品包含CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donut甜甜圈，今年跨年熱點門市已因應商圈需求提升備貨量；觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」嚴選在地雞胸肉獨家秘製調味，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，撒上經典的椒鹽調味，帶來熟悉的古早味！同時全台近百家哈燒專櫃門市祭出「炭烤風味大雞腿」、「葡式千層蛋塔」多件優惠活動，跨年與親朋好友共享最划算。

跨年歡慶聚會零食不可少，7-ELEVEN特別推薦「波的多洋芋片茶葉蛋風味」、「波的多洋芋片蔥花蛋風味」等獵奇有趣風味零食全台門市販售，限時2件79折4件75折。自1月7日起更領先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」(1月2日起門市陸續訂貨)，勢必又將掀起翻玩創意熱潮。

