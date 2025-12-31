保險套不是隨便買？十大品牌人氣排行榜 網友分享厚薄度、材質、產地一次看

懂得替彼此挑對保險套，其實就是床上暖男、暖女的基本配備。親密關係最重要的不是技巧，而是彼此的尊重與安全感，當兩個人都願意顧及對方的健康與界線，這份互相照顧的心意，反而能讓關係更自在、更安心！

戴套的感受本來就因人而異，有人覺得貼不貼、滑不滑、薄不薄差很多，其實關鍵常常在於「有沒有選對款」。用對保險套讓你上天堂，用錯滾下床！尺寸、材質、厚薄度與潤滑度等細節，都會影響使用體驗。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網路討論度最高的十大保險套品牌，帶大家從尺寸、材質、厚薄度與潤滑度等面向，認識這個和健康、尊重密切相關的用品。

◎保險套非藥物，僅供避孕及預防性病使用。

◎不能100%避孕或預防性病。

◎正確全程使用，在性器官接觸前配戴。

No.1 Okamoto 岡本

站在屈臣氏的保險套櫃前，視線一定會被那排超大的字吸走，岡本001、002、003。問題來了：到底差在哪？要拿哪一盒才不會買錯？

先講重點，岡本是日本製造（Made in Japan）的保險套，除了薄度不斷進化，001、002是PU聚氨酯材質，主打極薄，薄到幾乎讓人忘記它的存在，透明度、傳熱度高；002目前尺寸較多；至於003是乳膠款，特色是彈性好、包覆感強，貼合度高。它的討論度高其來有自，是日本保險套銷售第一品牌，全系列數10種多樣化的產品組合，滿足不同的兩性需求，深獲日本及台灣年輕世代的愛戴！

有網友提到，想和男友壞壞會優先選擇岡本001「比較有感覺」；其他網友也說，「保險套唯一推薦岡本」、「日本製真的讚」、「001真的很像沒戴，薄到會懷疑自己有沒有戴」、「岡本系列很薄、沒異味；滋潤感不錯」、「Big Boy大黑馬大尺碼專用，有大SIZE的朋友們可以挑戰看看，黑色透明感戴起來特別有FEEL」。

小知識：有些網友使用保險套後感到紅腫、搔癢，你可能對乳膠過敏！建議換買PU款搭配潤滑液一同使用，和伴侶找到彼此最舒服的節奏。

No.2 Durex 杜蕾斯

翻攝官網／杜蕾斯

市面上的保險套產地大致可分成日本、東南亞和中國，其中杜蕾斯屬於東南亞和中國製造。不過別因為產地就嚇壞，杜蕾斯在安全測試上其實很敢。像是「空氣爆破試驗」，官方數據就指出平均可撐到約40公升空氣，遠高於國際標準要求的18公升，安全度直接拉好拉滿。

有使用者在Dcard分享多款杜蕾斯產品的使用感受，並以「AIR＞凸點＞超薄＝螺紋＝飆風」作為個人排名。他表示最偏好AIR系列，原因是非常薄、潤滑度足，並且「完全沒有塑膠味，不會在換姿勢的時候聞到出戲」；底下留言，「你是保險套大師」、「感謝整理，真的一字排開，我完全認不出來有啥差別」。

No.3 HARU 含春

翻攝官網／HARU含春

最近在Threads上滑到HARU的人應該不少吧？它是近幾年在台灣兩性潤滑液的品牌，不少人一開始都是被名字或包裝吸引，點進去才發現，這牌子走的不是那種很硬的情慾路線，而是偏「舒服、被照顧到」的感覺。有網友提到，「HARU STEAMY THIN熱愛輕薄型添加熱感潤滑液，用起來會有一點點溫熱的感覺。

HARU保險套產地來自東南亞（馬來西亞及泰國），目前產品系列並不多，走的是簡單、時尚、情慾不過頭的路線。包裝同樣加分，有一點東南亞叢林的感覺，設計精緻，擺在房間不會太尷尬。

No.4 Sagami 相模

翻攝官網／Sagami Taiwan 相模台灣

說到相模，很多人第一個聯想到的就是「日本老字號」，畢竟它確實是日本最早投入保險套製造的品牌，也曾率先推出彩色款與凸點設計。不過要注意的是，現在市面上常見的相模PU保險套，其實已不是日本生產，主要產地為馬來西亞。

有女性網友以「Sagami相模元祖系列0.01PU」、「Okamoto岡本-001至尊勁薄RL超潤滑」、「Safeway無感超薄型」、「丸龜製套｜職人超薄武士金」等4款超薄型保險套，套上18cm的小黃瓜進行實測，前兩款都非常薄透，甚至能感覺到小黃瓜表皮的顆粒；也有人分享相模各系列使用經驗，認為元祖系列最為推薦。

No.5 Safeway 數位

翻攝官網／SAFEWAY｜數位 舒位

Safeway的招牌款「無感超薄型」主打存在感極低，走的是薄到不太需要注意它的路線，產地為泰國，乳膠味相對淡，戴起來服貼，過程中更容易專心享受。

不少網友也不約而同點出它的另一個記憶點「奶粉香」。有人分享，打開包裝時聞到的氣味和一般保險套不太一樣，「不傷荷包就用Safeway，潤滑夠，也沒有乳膠臭，還有奶油味」、「便宜，CP值挺高的」。

No.6 Pleasure 樂趣

翻攝官網／Pleasure 樂趣衛生套

對不少人來說，挑保險套最大的問題其實是「尺寸不合」。看準這個痛點，樂趣一次補齊大小尺寸選擇，從加厚、果味到顆粒螺紋款都有，近期更推出寬達64mm的新品，對大尺碼族群相當友善。

就有網友在Dcard分享自己的「大尺碼保險套尋覓記」，提到便利商店常見的52～54mm對他來說完全無法使用，最後只能靠Naked、樂趣與MY.SIZE PRO這類提供60mm尺寸的品牌，才終於解決困擾。相關經驗也引發不少網友共鳴，紛紛表示「尺寸選擇多真的差很多」。有相同困擾的網友也紛紛現身說法表示，「我用60mm，圓周大概12～13，之前市面上的保險套都太小」，引發不少共鳴與討論。

小知識：如果戴保險套時常覺得緊繃、不舒服，甚至容易滑落，其實很可能是尺寸不合。過小會影響血液循環，過大則可能降低安全性，建議依照自身尺寸選擇合適寬度，才能在保護之餘，也讓親密過程更自在、安心。

No.7 Marugame 丸龜製套

翻攝官網／丸龜製套Marugame

情人節或特別日子想換點新花樣？有網友就用「神農嚐百草」的心情，一口氣開箱丸龜製套4款不同產品，從超薄取向的「武士金」、主打滑順感的「尊爵藍」，到被點名為情侶必收的「御石紅」與「鎧甲灰」。其中，結合螺紋與顆粒設計、甚至雙倍螺紋的款式討論度最高，讓喜歡刺激感與新鮮體驗的人直呼印象深刻，也成為不少網友心中「節日限定」的嘗鮮清單。

其他評論提到，「現在平時男友就是丸龜和岡本輪流用」、「要讓女友High起來的話，紅色顆粒款絕對是首選，很多女生都說有感」。

No.8 Smile 史邁爾

翻攝FB／Smile史邁爾

有網友在Dcard分享一篇「便宜大碗保險套實測」，提到這款名字就很有存在感的Smile史邁爾，還笑稱：「看到價格真的會smile，一點都不誇張。」

Smile主打依照東方人體型設計，款式選擇也相當多，從飆馬型、雙環魔粒型、0.03型、3IN1型，到超薄款、粗顆粒款通通有。使用者分享，「無色無味，潤滑也夠，之前有看到網路上說它是100%天然乳膠，是可分解的」、「適合大學生、小資族購買」、「CP值不錯 ，如果用量大可以考慮」。

No.9 Unidus 優您事

翻攝官網／Unidus

「要不要來我家看貓咪後空翻？」這句在年輕族群間流傳的邀約梗，也巧妙呼應了這款以小貓包裝亮相的保險套設計，讓不少網友看了會心一笑。

南韓保險套品牌Unidus以「Unidus, you need us！」作為標語，旗下產品多以動物形象對應不同特色。主打超薄體驗的「隱形貓咪」是品牌中討論度最高的，「用貓咪來行銷好像有點吸引人」、「買了貓跟企鵝的」、「都買貓咪的～薄薄的塑膠味也不重，很好用」。

除了超薄款之外，加厚設計的「99 公牛」也有不少討論。該款潤滑劑中加入少量苯佐卡因成分，主打延長表現時間。網友評測分享，這款潤滑度表現不錯、韌性也相當高，甚至有人用各種誇張方式測試耐用度，「可掛著一個柳丁彈跳50下，之後用芭蕉+柳丁搞笑測試都還不會破」。

No.10 OLO（original love）

翻攝官網／OLO玻尿酸潤滑保險套

在網路討論中，玻尿酸保險套逐漸成為不少人關注的話題之一，OLO玻尿酸潤滑保險套因此成為討論焦點。就有Dcard網友整理各系列產品特色，從薄度、延時到潤滑表現進行比較，讓有選擇障礙的人能快速掌握差異。

偏好輕薄貼合感受的，網友多半會提到「極薄黑盒」，但對本身較敏感的族群來說可能不太適合；想在刺激度與時間表現之間取得平衡的，則可考慮加入溫熱感設計的「熱浪紅盒」。若追求穩定、不易出錯，則有「榮耀金盒」被點名，而容易乾澀的人，則適合潤滑加強的「印度伽摩藍盒」。其他網友評論提到，「最近逛情趣用品被老闆推薦這款保險套」、「他們家主打玻尿酸潤滑，所以有很強的保濕能力」、「整體性價比很高」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年12月3日至2025年12月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

