黃刀鎮追極光 探私房景點

聯合報／ 本報訊

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，旅程中分享洛磯山脈的私房祕境。同時走訪世界自然遺產班芙國家公園，探祕翡翠湖和弓河瀑布以及約翰斯頓峽谷。有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光幻影之旅」十三天十夜旅程，二○二六年三月二十二日至四月三日。報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

旅遊 極光 加拿大

