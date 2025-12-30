義大推新玩法 看好跨年與春節帶動逾20萬人次商機

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
義大遊樂世界斥資7千萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》，將是全台首度導入「5D CAVE」技術的遊樂設施。圖／義大遊樂世界提供
義大遊樂世界斥資7千萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》，將是全台首度導入「5D CAVE」技術的遊樂設施。圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界宣布，斥資7千萬元，耗時18個月，百人團隊打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》在30日正式啟用，這是全台首度導入先進技術的遊樂設施，義大開發更預估，跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界

義大世界跨年煙火秀著稱全台，素有「北101，南義大」稱號，每年欣賞跨年煙火所帶動的人潮，是義大遊樂世界與義大世界購物廣場重要營收來源，而義大遊樂世界這次所推出的全新《魔幻空間》沉浸式遊樂設施，已被賦予全台跨年假期「最強吸客機」的高度期望。

義大開發指出，傳統遊樂園多以機械式設施為主，但《魔幻空間》象徵台灣遊樂產業邁入「電影級沉浸體驗」的新階段，設施整合了即時臉部擬真演算，讓角色表情與肢體動作能與遊客產生互動，搭配 360 度音效環繞、臨場感受，打造出超越虛實的冒險體感。

即將在跨年黃金檔期亮相的《魔幻空間》，義大遊樂世界特別以古希臘神話為背景，設計原創IP故事，遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，在失落的亞特蘭蒂斯文明中穿梭，不同於以往被動觀看，遊客將在設施中體驗「遠征場景推移的包覆感 」與「深海壓迫感」，是國內少見的具備高度臨場感的創新型設施，讓遊客不再只是觀賞故事劇情，而是能以第一人稱視角，「肉身」墜入亞特蘭蒂斯深海，體驗跨越時空的冒險旅程。

