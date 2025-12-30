DOUBLEO'S貝果「盜圖事件」道歉仍遭炎上！JOJA Bagels回應了

台北貝果店「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」近日遭馬來西亞貝果店「JOJA Bagels & Coffee」於社群平台發文，內容指控該店直接截圖盜用自家的產品照。隨著文章出爐，網友也紛紛譴責。DOUBLEO’S Bagels CAFE’在今日（12月30日）晚間發表道歉聲明，表示店內的DM部分都是委託外製單位設計，目前已將相關內容下架。而JOJA Bagels & Coffee亦發表最新聲明。

主打特殊口味貝果的DOUBLEO’S Bagels CAFE’，近日遭馬來西亞的「JOJA Bagels & Coffee」在社群平台發文，列舉自家與DOUBLEO’S的產品照片，兩者一模一樣。JOJA Bagels也指出「右是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是。。。是直接截圖盜用的概念？？？」台灣業者也緊急跳出來留言，指出「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」

雖然台灣業者留言致歉，不過網友們均不接受，留言表示「連演都乾脆不演了」、「超級丟臉⋯== 怎麼還能開店」、「無法接受盜圖抄襲 希望台灣店家不要丟臉到國外」除了此次盜圖事件，DOUBLEO’S Bagels CAFÉ也被網友起底，表示過去該店曾因員工女兒反應店內貝果烤焦，後續引起雙方略有摩擦，因此解僱該名員工。

隨著事件越演越烈，DOUBLEO’S Bagels CAFÉ再度發表道歉聲明，內容指出「由於店裡沒有請專業美工，所以店內的DM部分都是委託外製單位設計的，收到網路上的消息後，第一時間就有先跟外製單位確認，在確認確實有侵權的狀況後，我們就趕快先在網路上向對方致歉，未經商家事前同意即使用其相關圖片，對商家造成困擾與不便，在此致上誠摯歉意。」另外聲明中也表示「目前已將相關內容下架，由於侵權的圖片確實是我們品牌發布的，我們責無旁貸，除了會ㄧ力承擔並改善外，並已主動私訊該商家致歉與後續處理方式。日後我們會跟外製單位加強要求避免侵權行為再次發生。」

對於業者的道歉聲明，網友們仍不滿意，表示「Joja是受害者，他們辛苦拍攝的圖，被你們偷了、盜用了、二創了、拿去作盈利商業行為。為什麼你的聲明都沒有提到joja？？？」、「是不是你家的產品你都分不出來？」、「盜用的圖上的產品不是你們做的東西，你們自己也看不出來嗎？」、「標記給朋友圍觀漏洞百出的道歉」。

至於JOJA Bagels & Coffee也發表聲明，表示對方已私下聯繫並說明情況，相關侵權圖片亦已全數下架。本事件中，我們未收取任何補償或費用，選擇在此畫下句點。同時聲明也表示「發聲不是為了對立，而是希望行業能彼此尊重原創與品牌權益。每一份創作都來自時間與心血。感謝所有支持原創、理解我們立場的人。」

