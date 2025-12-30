全台共限量32.3萬個！7-ELEVEN推逾130款「新春福袋、歡樂包」　最大獎抽特斯拉

可愛、實用又能抽大獎的7-ELEVEN新春福袋來了！針對2026年金馬奔騰新年，7-ELEVEN第一波開春福袋主打門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT APP限定精品福袋，共有逾130款，攜手10大話題肖像以及10大生活精品品牌，全台共限量32.3萬個開運實用組合。實體門市福袋與線上福袋除了有機會抽中特斯拉、黃金與精品包外，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事門票，1人中獎2人同行；另有歡樂包可抽出專屬獎項，搭配全店限時優惠還能享有折扣優惠，獎項總價值破千萬元，2026年1月7日起於線上線下同步開賣，售完為止。

7-ELEVEN多年前便領先同業推出開運福袋，整合通路與授權優勢掀起搶購熱潮，近2年更推出聖誕福袋搶攻交換禮物商機，今年聖誕福袋目前實銷率已超過9成。針對2026年金馬年品項較去年擴增30%，鎖定消費者最喜愛的實用類用品做為開發靈感主軸，並強調高價值感商品，增加購買的幸福感。全系列福袋、歡樂包將於2026年1月7日起於線上線下開賣（實體門市凌晨0點起、OPENPOINT APP限定款上午11點起），1月7日至1月12日使用指定支付工具結帳可享全店消費滿1,111元立折125元優惠，還能再獲得指定好禮3選1。

7-ELEVEN實體門市福袋集結DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像，推出499元、799元、899元、999元、1,499元、1,699元、1,999元等7種價格帶，逾百款獨家開發多元組合，商品皆可挑款，最高購買1,999元以上的福袋一次可獲得6次抽獎機會，增加抱走大獎的機率。

7-ELEVEN表示，此次商品種類包含燈芯絨拼接拖特包、不鏽鋼可瀝水泡麵碗、大頭造型手提袋、可微波不鏽鋼餐盒、肩背包、3WAY包、立體公仔造型冰壩杯、頸枕毯等。其中高價值感福袋除了每年皆搶翻的「石墨稀被」外，999元以上福袋更增加許多全新結構，包含出遊或採買可隨身帶著走的「56L滑輪拖車購物袋＋立體公仔造型冰壩杯」、居家療癒必備「37L摺疊收納櫃＋頸枕毯」、實用再升級的「義大利Giaretti珈樂堤6L微電腦液晶螢幕氣炸鍋」、大容量的「義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐」等。

初次登場的1,999元福袋更因應多變天氣型態開發了多功能「日本Bmxmao冷暖四用霧化扇」兼具加濕與淨化空氣功能，行李箱也再度推出「TRAVLER'S CHOICE28吋時尚寬把行李箱」與「TRAVLER'S CHOICE28吋上掀款行李箱」等迎合趨勢的實用款式。

另外，此次也有推出蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP角色為主的「歡樂包」商品組合，同樣有499元至1,999元等7種價格帶的各種商品組合，購買哆啦A夢系列歡樂包有機會抽中哆啦A夢黃金墜飾；蠟筆小新歡樂包則是大方送出10名2萬點OPENPOINT點數，合計總價20萬元。

OPENPOINT APP今年則攜手包含野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大品牌推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合，同樣可挑款搶購，OPENPOINT APP將於1月7日上午11點線上限量開賣。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 7-ELEVEN將於2026年1月7日起限量開賣逾130款福袋、歡樂包，圖為蠟筆小新系列，售完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN集結10大話題肖像、10大精品品牌，於2026年1月7日起限量開賣新春福袋。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於2026年1月7日起限量開賣逾130款福袋、歡樂包。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN集結10大話題肖像、10大精品品牌，於2026年1月7日起限量開賣新春福袋，豪抽3台Tesla、黃金、精品包。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於2026年1月7日起限量開賣逾130款福袋、歡樂包，圖為KUROMI系列，售完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN實體門市福袋與線上福袋都可以有機會抽中特斯拉。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於2026年1月7日起限量開賣逾130款福袋、歡樂包，圖為拉拉熊系列，售完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN第一波開春福袋以門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT APP限定精品福袋，豐富商品數量逾130款。圖／7-ELEVEN提供

