長榮航空第四代豪經艙有感升級 榮獲「最佳全新豪華經濟艙」肯定

長榮航空自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際航空專業獎項評比的肯定。今年發表的第四代豪華經濟艙，更於近日榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。

TheDesignAir評審表示，長榮航空第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空指出，第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，目前機隊中共8架，未來尚有9架新機將陸續交付。設計理念是從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有28席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。

此外，座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板、專屬閱讀燈，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，及專屬的水瓶架。另配有15.6吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，以及110V AC與USB複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

長榮航空說明，TheDesignAir為享譽全球的航空設計與旅客體驗的專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等面向創新與傑出表現，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。 長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項。圖／長榮航空提供 長榮航空第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有15.6吋高畫質螢幕，大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，提供旅客舒適的飛行體驗。圖／長榮航空提供 長榮航空機隊中787-9型客機已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，明年3月29日起亦將派飛舊金山，並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。記者黃仲明／攝影

