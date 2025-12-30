一卡通宣布電支業務獨立經營 與LINE Pay 31日合意終止契約

因金管會規定電子支付業者均須獨立營運，一卡通公告與連加網路商業（LINE Pay）（7722）自12月31日合意終止業務合作協議書。一卡通表示，LINE Pay已成立子公司營運電子支付業務，一卡通已完成應對規劃，將電子支付相關業務（iPASS MONEY）遷移至自建平台繼續營運，以降低業務轉換之影響。

一卡通iPass Money過去與LINE Pay合作電支業務，在LINE Pay Money取得執照並上線後，也積極增加補助，鼓勵用戶下載獨立App，並透過在LINE平台上刊登廣告通知用戶，並與LINE合作推出 iPASS MONEY 的 LINE MINI App，讓使用者可在 LINE 錢包內直接使用 iPASS MONEY的付款碼、繳費、轉帳、搭乘交通工具等功能。特別是整合TPASS 2.0功能、可用以搭車取得回饋，以生活功能爭取客戶。

目前LINE Pay Money用戶已經達到200萬戶，積極朝300萬戶邁進，明年1月起多家電子支付業者可支援搭乘公車與捷運，LINE Pay Money日前表示已完成測試，但交通票券功能尚不確定上線時間。

