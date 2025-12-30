聽新聞
Anya Hindmarch x Peanuts合作新篇章 探險小隊可愛集結躍上實用配件
英國配件設計師品牌Anya Hindmarch開啟Anya Hindmarch x Peanuts合作的第二章，推出全新Beagle Scout聯名系列，向Snoopy率領的 Beagle Scouts探險小隊致敬，將漫畫中的俏皮幽默、冒險精神，轉化實用性時尚配件作品。
全系列設計將角色插畫、探險徽章與細膩小細節融入包款與配件之中，從品牌標誌性的Mortimer包款、尼龍包系列與斜背包，到皮革小物與生活配件，每一件作品皆在設計中藏入Peanuts的幽默巧思，展現Anya Hindmarch擅長「低調中藏趣味」的設計美學，讓童年記憶轉化為適合日常使用的時尚單品。
這次也推出趣味小物組合，每一款組合皆以「可被日常使用的收藏品」為概念，其中包含不同顏色的Snoopy圖樣絲巾、貼紙，還有蘊含天然精油的香氛片，及俏皮的鞋帶，也可以是送禮或自用收藏的可愛之選。
Peanuts x Anya Hindmarch全品項皆在CLUB DESIGNER大安旗艦店販售，節慶組合於信義遠百A13店、SOGO復興館店、板橋大遠百店、台中大遠百店販售 (限量售完為止)。
