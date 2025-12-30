全支付大動作！PX Pay「搖一搖」可搭乘雙北捷運公車

全支付持續拓展支付場景，全支付30日宣布2026年1月3日正式進軍公車、捷運等大眾交通領域，首波鎖定全台高密度通勤族的雙北地區。

全支付表示，無論是PX Pay 升級全支付或全支付 APP的會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車，本服務採「全支付帳戶」進行付款，會員可直接透過「連結銀行帳戶」線上儲值，或可至全台全聯/大全聯門市進行「現金儲值」；為了提供更直覺的操作體驗，全支付進行了介面大幅優化，即日起將 APP 更新至最新版本，「乘車碼」功能將醒目顯示於首頁中部的工具列，方便快速點選。

此外，在分秒必爭的通勤時刻為縮短開啟路徑、簡化操作流程與優化使用者體驗，用戶可在解鎖手機並開啟 APP 後，直接「搖一搖」手機，乘車碼便會立即浮現，趣味又方便，也將大幅減少旅客滯留閘門的時間，讓無現金支付的便利性真正落實於高頻次的通勤場景中。

商品推薦