快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

全支付大動作！PX Pay「搖一搖」可搭乘雙北捷運公車

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全支付大動作！PX Pay「搖一搖」可搭乘雙北捷運公車。全支付／提供
全支付大動作！PX Pay「搖一搖」可搭乘雙北捷運公車。全支付／提供

全支付持續拓展支付場景，全支付30日宣布2026年1月3日正式進軍公車、捷運等大眾交通領域，首波鎖定全台高密度通勤族的雙北地區。

全支付表示，無論是PX Pay 升級全支付或全支付 APP的會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車，本服務採「全支付帳戶」進行付款，會員可直接透過「連結銀行帳戶」線上儲值，或可至全台全聯/大全聯門市進行「現金儲值」；為了提供更直覺的操作體驗，全支付進行了介面大幅優化，即日起將 APP 更新至最新版本，「乘車碼」功能將醒目顯示於首頁中部的工具列，方便快速點選。

此外，在分秒必爭的通勤時刻為縮短開啟路徑、簡化操作流程與優化使用者體驗，用戶可在解鎖手機並開啟 APP 後，直接「搖一搖」手機，乘車碼便會立即浮現，趣味又方便，也將大幅減少旅客滯留閘門的時間，讓無現金支付的便利性真正落實於高頻次的通勤場景中。

全支付 APP 全聯

延伸閱讀

北車男客情緒失控按火災鈴咆哮 鐵警帶回偵辦

北捷明年開放多元支付 iPASS MONEY掃碼搭車限時送7-ELEVEN優惠券50元

北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

相關新聞

長榮航空第四代豪經艙有感升級 榮獲「最佳全新豪華經濟艙」肯定

長榮航空自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際...

牛腸火鍋、醒酒湯必吃！南韓45年「中央韓鍋酒舍」首度登台

旗下擁有多個餐飲品牌的築間餐飲集團，今年首度以代理模式，引進擁有45年歷史的南韓老字號餐廳「Joongang Haeja...

Max Mara 2025 Holiday系列全面上市 加碼2027 Reosrt大秀重返亞洲

向來以駝色、經典長大衣為高辨識度的Max Mara以充滿詩意的「雪中室內派對」氛圍揭開2025 Holiday系列，品牌...

全台共限量32.3萬個！7-ELEVEN推逾130款「新春福袋、歡樂包」　最大獎抽特斯拉

可愛、實用又能抽大獎的7-ELEVEN新春福袋來了！針對2026年金馬奔騰新年，7-ELEVEN第一波開春福袋主打門市現...

Anya Hindmarch x Peanuts合作新篇章 探險小隊可愛集結躍上實用配件

英國配件設計師品牌Anya Hindmarch開啟Anya Hindmarch x Peanuts合作的第二章，推出全新...

全支付大動作！PX Pay「搖一搖」可搭乘雙北捷運公車

全支付持續拓展支付場景，全支付30日宣布2026年1月3日正式進軍公車、捷運等大眾交通領域，首波鎖定全台高密度通勤族的雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。