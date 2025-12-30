牛腸火鍋、醒酒湯必吃！南韓45年「中央韓鍋酒舍」首度登台

旗下擁有多個餐飲品牌的築間餐飲集團，今年首度以代理模式，引進擁有45年歷史的南韓老字號餐廳「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍」，讓台灣民眾也能零時差享受道地的牛腸火鍋、醒酒湯等明星料理。

「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍」創立於首爾江南，深耕在地逾45年，分店據點遍及南韓多個主要城市。店內提供有多樣化的傳統韓式料理，其中又以「醒酒湯」與「牛腸火鍋」最具代表性，日均銷售約2,000碗，尖峰時段排隊可達2小時。此次正式登台，首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，規劃有百坪空間，可提供102席座位。

餐點部份，「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍」由南韓總部技術團隊親自來台監製，完整導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，忠實呈現南韓在地傳統風味。其中「牛腸火鍋」將牛腸經多道繁複工序處理，加入南韓總店秘製辣醬預拌入味，加上香菇、蔬菜、辛奇等食材烹煮，呈現醇厚滋味與鮮辛層次，每鍋1,280元起。另外還有以清蒸牛腩、韭蔥為主角的「牛腩火鍋」，每鍋1,180元起。

同為招牌的醒酒湯系列，包括有「牛腩湯」、「牛內臟湯」、「雪濃湯」、「牛尾湯」等不同品項，湯底以大骨烹煮，輕盈俐落，可自行添加海鹽、胡椒調味，每鍋380～450元不等。除此之外，店內也提供「南韓蒸蛋」、「泡菜煎餅」、「生牛肉拌飯」、「烤牛內臟」等餐點。

Joongang Haejang中央韓鍋酒舍現已正式開幕，並規劃於2026年第一季在台北、台中再開2家分店，持續拓展版圖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牛腩湯，420元。記者陳睿中／攝影 泡菜煎餅，220元。記者陳睿中／攝影 牛腸火鍋，每份1,280元起。記者陳睿中／攝影 牛內臟湯，420元。記者陳睿中／攝影 牛腩火鍋，每份1,180元起。記者陳睿中／攝影 牛尾湯，每份380元。記者陳睿中／攝影 烤牛內臟，每份580元。記者陳睿中／攝影 生牛肉，每份520元。記者陳睿中／攝影 「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」正式登台，提供多款特色料理。記者陳睿中／攝影

