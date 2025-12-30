快訊

馬年限定威士忌開喝！JW馬年限定瓶、吉拉「馬上有吉」玩發財諧音梗

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
塔木嶺雪莉三桶2026「馬上成功」限定版，建議售價950元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
塔木嶺雪莉三桶2026「馬上成功」限定版，建議售價950元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接年到來，知名調和威士忌Johnnie Walker攜手享譽國際的時尚設計師Robert Wun聯名打造限定包裝設計，隆重推出「藍牌馬年限定瓶」。連續4年穩坐英國銷售No.1的單一麥芽威士忌吉拉（JURA）、橡木桶玩家塔木嶺（Tamnavulin），也推出兼具趣味與收藏性的馬年特色禮盒，祈願馬耀新境、馬到成功。

Johnnie Walker「藍牌馬年限定瓶」由當今國際時尚圈備受矚目的設計師Robert Wun操刀，將駿馬奔馳意象，轉化為動感的瓶身與外盒視覺，除獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，瓶身特別雋刻燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案，成為專屬於台灣市場的珍稀收藏之作。

吉拉推出兩款「馬上有吉（錢）」新年禮盒，兩款禮盒皆印有2026年限定的駿馬圖騰，並附上一只「吉利威杯」，揭開吉星高照的序章。吉拉雪莉12年2026「馬上有吉」禮盒，具有濃厚溫暖的熱帶水果氣息，是吉拉酒廠特定為台灣消費者打造的作品。吉拉雪莉15年2026「馬上有吉」禮盒具有深邃的可可與甜潤雪莉風味，由吉拉與台灣團隊共同研發。

塔木嶺雪莉三桶2026「馬上成功」限定版，以 Paez、Tevasa和Vasyma三間酒廠的精選三款西班牙Oloroso雪莉桶中熟成，最終轉回美國白橡木桶平衡其豐富層次的風味。在包裝設計上，「馬上成功」限定版採用繽紛的馬年限定插畫包裝，由內而外滿載節慶氣息，讓祝福不僅在酒中，也在視覺中傳遞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker「藍牌馬年限定瓶」將駿馬奔馳意象，轉化為動感的瓶身與外盒視覺。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker「藍牌馬年限定瓶」將駿馬奔馳意象，轉化為動感的瓶身與外盒視覺。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉雪莉12年2026「馬上有吉」禮盒（右），建議售價1,350元。吉拉雪莉15年2026「馬上有吉」禮盒，建議售價1,850元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉雪莉12年2026「馬上有吉」禮盒（右），建議售價1,350元。吉拉雪莉15年2026「馬上有吉」禮盒，建議售價1,850元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

