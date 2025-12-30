黑白大廚熱潮延燒！阿舍攜手米其林大廚金度潤 強推新品牌「DO KIM」

Netflix 爆紅料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》話題隨著第二季上線持續延燒，台灣麵食領導品牌阿舍食品30日正式宣佈，將與節目中米其林一星主廚金度潤（Kim Do yun）展開深度合作。雙方首次合資共同推出全球品牌「DO KIM」，預計於 2026年首季正式進軍市場。

此次合作的合資品牌「DO KIM」，名稱取自金主廚的名字，象徵道地的韓國精神與匠心的職人堅持，同時也代表有別於以往的名人監製代言，所有的產品皆會出自金主廚之手。阿舍食品表示，早在第一季播出時，阿舍團隊就已注意到這位熱愛台灣且神似「賤兔」的主廚，便展開初步交流與產品分享，直至第二季造成廣大迴響之際才正式敲定合作。

而「DO KIM」品牌首波產品將以金主廚標誌性的「韓式美學」為基底，結合阿舍獨家的風乾麵體技術。品牌預計將於 2026 年第一季率先在台灣與韓國同步亮相，並計畫擴展至全球市場。

金度潤主廚因對麵食製作的精湛技藝與對食材的極致追求，被譽為「韓國三大製麵專家」之一，並以米其林一星餐廳「Yun Seoul（潤首爾）」聞名。在《黑白大廚》中，他為了追求極致口感，更不惜重資帶著專屬訂製的製麵機到比賽現場。對麵體的純粹度有著近乎偏執的要求的金主廚，也是因此找到並愛上阿舍的麵體，尤其是採用業界首創的低溫乾燥非油炸技術與純粹麥香，正是他一直在尋找的美味。

本次合作中，金主廚強調，這並非一般的品牌代言，而是他個人對於「健康美味」理念的延伸。他親自操刀研發，從醬料的層次堆疊到麵體的嚼勁比例，希望透過阿舍最具經驗的研發生產實力，讓消費者在家也能吃到完美還原米其林級的健康享受。

