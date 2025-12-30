快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

黑白大廚熱潮延燒！阿舍攜手米其林大廚金度潤 強推新品牌「DO KIM」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
黑白大廚熱潮延燒！阿舍攜手米其林大廚金度潤、強推新品牌「DO KIM」。阿舍／提供
黑白大廚熱潮延燒！阿舍攜手米其林大廚金度潤、強推新品牌「DO KIM」。阿舍／提供

Netflix 爆紅料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》話題隨著第二季上線持續延燒，台灣麵食領導品牌阿舍食品30日正式宣佈，將與節目中米其林一星主廚金度潤（Kim Do yun）展開深度合作。雙方首次合資共同推出全球品牌「DO KIM」，預計於 2026年首季正式進軍市場。

此次合作的合資品牌「DO KIM」，名稱取自金主廚的名字，象徵道地的韓國精神與匠心的職人堅持，同時也代表有別於以往的名人監製代言，所有的產品皆會出自金主廚之手。阿舍食品表示，早在第一季播出時，阿舍團隊就已注意到這位熱愛台灣且神似「賤兔」的主廚，便展開初步交流與產品分享，直至第二季造成廣大迴響之際才正式敲定合作。

而「DO KIM」品牌首波產品將以金主廚標誌性的「韓式美學」為基底，結合阿舍獨家的風乾麵體技術。品牌預計將於 2026 年第一季率先在台灣與韓國同步亮相，並計畫擴展至全球市場。

金度潤主廚因對麵食製作的精湛技藝與對食材的極致追求，被譽為「韓國三大製麵專家」之一，並以米其林一星餐廳「Yun Seoul（潤首爾）」聞名。在《黑白大廚》中，他為了追求極致口感，更不惜重資帶著專屬訂製的製麵機到比賽現場。對麵體的純粹度有著近乎偏執的要求的金主廚，也是因此找到並愛上阿舍的麵體，尤其是採用業界首創的低溫乾燥非油炸技術與純粹麥香，正是他一直在尋找的美味。

本次合作中，金主廚強調，這並非一般的品牌代言，而是他個人對於「健康美味」理念的延伸。他親自操刀研發，從醬料的層次堆疊到麵體的嚼勁比例，希望透過阿舍最具經驗的研發生產實力，讓消費者在家也能吃到完美還原米其林級的健康享受。

韓國 米其林 料理 黑白大廚 食材

延伸閱讀

華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到

價格差一倍 南韓餐廳改用陸製泡菜 本土泡菜救得回市場嗎？

《黑白大廚2》烹飪怪獸、炒鍋騎士來踢館 還有佛教寺廟料理大師

【琅琅上口】金多多Dada Kim／不是泡菜，也不是烤肉！韓國人的靈魂美食！

相關新聞

世界上最具辨識度的重複圖案！LV Monogram迎130周年 限量款首亮相！

Monogram經典帆布誕生於1896年，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌傳人喬治威登（Georg...

馬年限定威士忌開喝！JW馬年限定瓶、吉拉「馬上有吉」玩發財諧音梗

迎接馬年到來，知名調和威士忌Johnnie Walker攜手享譽國際的時尚設計師Robert Wun聯名打造限定包裝設計...

蝦皮購物打造數位公益平台！2025年攜公益團體推動4大議題　募集總額年成長50%

蝦皮購物公布2025年度公益成果，全年募集總額成長50%，首次捐款用戶更較去年翻倍，顯示數位公益已逐步成為民眾發揮善心的...

Max Mara 2025 Holiday系列全面上市 加碼2027 Reosrt大秀重返亞洲

向來以駝色、經典長大衣為高辨識度的Max Mara以充滿詩意的「雪中室內派對」氛圍揭開2025 Holiday系列，品牌...

奔馬躍上包款 Longchamp、Michael Kors馬年系列亮相

迎接2026馬年到來，時尚品牌照例推出新春限定系列，品牌標誌正是一匹奔馳的Longchamp發表以紅色為主調的馬年限定系...

停業5年露曙光！百年紅葉溫泉旅社完成原保地承租 拚明年溫泉季復出

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，5年前因未取得旅館業登記、土地使用權及溫泉水權，遭勒令停業。由於土地屬原住民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。