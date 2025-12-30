黑白大廚熱潮延燒！阿舍攜手米其林大廚金度潤 強推新品牌「DO KIM」
Netflix 爆紅料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》話題隨著第二季上線持續延燒，台灣麵食領導品牌阿舍食品30日正式宣佈，將與節目中米其林一星主廚金度潤（Kim Do yun）展開深度合作。雙方首次合資共同推出全球品牌「DO KIM」，預計於 2026年首季正式進軍市場。
此次合作的合資品牌「DO KIM」，名稱取自金主廚的名字，象徵道地的韓國精神與匠心的職人堅持，同時也代表有別於以往的名人監製代言，所有的產品皆會出自金主廚之手。阿舍食品表示，早在第一季播出時，阿舍團隊就已注意到這位熱愛台灣且神似「賤兔」的主廚，便展開初步交流與產品分享，直至第二季造成廣大迴響之際才正式敲定合作。
而「DO KIM」品牌首波產品將以金主廚標誌性的「韓式美學」為基底，結合阿舍獨家的風乾麵體技術。品牌預計將於 2026 年第一季率先在台灣與韓國同步亮相，並計畫擴展至全球市場。
金度潤主廚因對麵食製作的精湛技藝與對食材的極致追求，被譽為「韓國三大製麵專家」之一，並以米其林一星餐廳「Yun Seoul（潤首爾）」聞名。在《黑白大廚》中，他為了追求極致口感，更不惜重資帶著專屬訂製的製麵機到比賽現場。對麵體的純粹度有著近乎偏執的要求的金主廚，也是因此找到並愛上阿舍的麵體，尤其是採用業界首創的低溫乾燥非油炸技術與純粹麥香，正是他一直在尋找的美味。
本次合作中，金主廚強調，這並非一般的品牌代言，而是他個人對於「健康美味」理念的延伸。他親自操刀研發，從醬料的層次堆疊到麵體的嚼勁比例，希望透過阿舍最具經驗的研發生產實力，讓消費者在家也能吃到完美還原米其林級的健康享受。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言