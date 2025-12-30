Max Mara 2025 Holiday系列全面上市 加碼2027 Reosrt大秀重返亞洲
向來以駝色、經典長大衣為高辨識度的Max Mara以充滿詩意的「雪中室內派對」氛圍揭開2025 Holiday系列，品牌除帶來冬日、新年的造型單品推薦，同時預告將在2026年6月在上海發表2027 Resort大秀。
Max Mara 2025 Holiday系列延續品牌極簡基因，並揉合了經典駝色與冬季絕景。廣告形象以室內飄雪為場景，呈現品牌經典長大衣與晚裝間的優雅反差，讓實穿的日常單品亦散發節慶的儀式感。
2025 Holiday系列的大衣依然鎖定品牌擅長的經典長版剪裁，並以俐落H型輪廓、流暢肩線為特色。除駝色外，本季亦可留意奶油白與深黑版本，適合搭配全白針織或小黑洋裝，包款部分Max Mara持續主推具建築感量體的Whitney Bag與其多樣化尺寸，選用運用皮革或絨毛材質，營造時髦暖冬；Nano或小型尺寸則合適於年末聚會，可鍊帶肩背或手拿，輕快變換。
同時Max Mara近日並預告將在2026年6月16日於上海舉辦2027 Resort系列大秀，這將是品牌繼2016年於上海舉辦「Monopolis!」後再度以集團主導形式在當地發表區域性大規模發表。由於韓星與K-Pop當道的大風潮下，屆時會否有某位韓星現身秀場？且就等2026年6月，讓驚喜自然具現。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言