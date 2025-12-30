快訊

Max Mara 2025 Holiday系列全面上市 加碼2027 Reosrt大秀重返亞洲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara發表了2025 Holiday系列，將經典駝色單品賦予節慶感並兼具日常實穿可能。圖／Max Mara提供
Max Mara發表了2025 Holiday系列，將經典駝色單品賦予節慶感並兼具日常實穿可能。圖／Max Mara提供

向來以駝色、經典長大衣為高辨識度的Max Mara以充滿詩意的「雪中室內派對」氛圍揭開2025 Holiday系列，品牌除帶來冬日、新年的造型單品推薦，同時預告將在2026年6月在上海發表2027 Resort大秀。

Max Mara 2025 Holiday系列延續品牌極簡基因，並揉合了經典駝色與冬季絕景。廣告形象以室內飄雪為場景，呈現品牌經典長大衣與晚裝間的優雅反差，讓實穿的日常單品亦散發節慶的儀式感。

2025 Holiday系列的大衣依然鎖定品牌擅長的經典長版剪裁，並以俐落H型輪廓、流暢肩線為特色。除駝色外，本季亦可留意奶油白與深黑版本，適合搭配全白針織或小黑洋裝，包款部分Max Mara持續主推具建築感量體的Whitney Bag與其多樣化尺寸，選用運用皮革或絨毛材質，營造時髦暖冬；Nano或小型尺寸則合適於年末聚會，可鍊帶肩背或手拿，輕快變換。

同時Max Mara近日並預告將在2026年6月16日於上海舉辦2027 Resort系列大秀，這將是品牌繼2016年於上海舉辦「Monopolis!」後再度以集團主導形式在當地發表區域性大規模發表。由於韓星與K-Pop當道的大風潮下，屆時會否有某位韓星現身秀場？且就等2026年6月，讓驚喜自然具現。

Max Mara預告了將在2026年6月於上海發表2027 Resort大秀，由品牌主導的區域性大規模發表過往多選擇在歐洲舉辦，明年則將強勢回歸亞洲。圖／Max Mara提供
Max Mara預告了將在2026年6月於上海發表2027 Resort大秀，由品牌主導的區域性大規模發表過往多選擇在歐洲舉辦，明年則將強勢回歸亞洲。圖／Max Mara提供
Max Mara皮革肩背包，52,920元。圖／Max Mara提供
Max Mara皮革肩背包，52,920元。圖／Max Mara提供
Max Mara Teddy羊駝大衣，12萬4,300元。圖／Max Mara提供
Max Mara Teddy羊駝大衣，12萬4,300元。圖／Max Mara提供
Max Mara皮革肩背包，94,000元。圖／Max Mara提供
Max Mara皮革肩背包，94,000元。圖／Max Mara提供
Max Mara羊駝大衣，12萬6,800元。圖／Max Mara提供
Max Mara羊駝大衣，12萬6,800元。圖／Max Mara提供
Max Mara駱駝毛肩背包，11萬900元。圖／Max Mara提供
Max Mara駱駝毛肩背包，11萬900元。圖／Max Mara提供

