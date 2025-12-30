Max Mara 2025 Holiday系列全面上市 加碼2027 Reosrt大秀重返亞洲

向來以駝色、經典長大衣為高辨識度的Max Mara以充滿詩意的「雪中室內派對」氛圍揭開2025 Holiday系列，品牌除帶來冬日、新年的造型單品推薦，同時預告將在2026年6月在上海發表2027 Resort大秀。

Max Mara 2025 Holiday系列延續品牌極簡基因，並揉合了經典駝色與冬季絕景。廣告形象以室內飄雪為場景，呈現品牌經典長大衣與晚裝間的優雅反差，讓實穿的日常單品亦散發節慶的儀式感。

2025 Holiday系列的大衣依然鎖定品牌擅長的經典長版剪裁，並以俐落H型輪廓、流暢肩線為特色。除駝色外，本季亦可留意奶油白與深黑版本，適合搭配全白針織或小黑洋裝，包款部分Max Mara持續主推具建築感量體的Whitney Bag與其多樣化尺寸，選用運用皮革或絨毛材質，營造時髦暖冬；Nano或小型尺寸則合適於年末聚會，可鍊帶肩背或手拿，輕快變換。

同時Max Mara近日並預告將在2026年6月16日於上海舉辦2027 Resort系列大秀，這將是品牌繼2016年於上海舉辦「Monopolis!」後再度以集團主導形式在當地發表區域性大規模發表。由於韓星與K-Pop當道的大風潮下，屆時會否有某位韓星現身秀場？且就等2026年6月，讓驚喜自然具現。 Max Mara預告了將在2026年6月於上海發表2027 Resort大秀，由品牌主導的區域性大規模發表過往多選擇在歐洲舉辦，明年則將強勢回歸亞洲。圖／Max Mara提供 Max Mara皮革肩背包，52,920元。圖／Max Mara提供 Max Mara Teddy羊駝大衣，12萬4,300元。圖／Max Mara提供 Max Mara皮革肩背包，94,000元。圖／Max Mara提供 Max Mara羊駝大衣，12萬6,800元。圖／Max Mara提供 Max Mara駱駝毛肩背包，11萬900元。圖／Max Mara提供

商品推薦