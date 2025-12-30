奔馬躍上包款 Longchamp、Michael Kors馬年系列亮相

迎接2026馬年到來，時尚品牌照例推出新春限定系列，品牌標誌正是一匹奔馳的Longchamp發表以紅色為主調的馬年限定系列；Michael Kors 2026新年系列也將色彩繽紛的小馬躍上包款。

Longchamp為慶祝2026農曆馬年到來時刻，推出向品牌核心標誌致敬的主題形象大片，以象徵能量與自由的奔馬之名書寫Longchamp精神。

為呼應馬年主題，經典奔馬以耀眼的金色亮相，躍動於胭脂紅或勃根地紅的Le Roseau包款之上，透過兩種濃郁討喜的色調，呈現農曆新年吉祥寓意。

Longchamp馬年限定系列，經典的Le Roseau包款以柔滑小牛皮打造，推出兩款全新尺寸。標誌性的金色竹節釦，搭配蝴蝶結設計，為經典輪廓注入優雅的新意。

限定系列亦涵蓋多款皮件配飾，包括紅色卡片夾，另推出印有奔馬圖騰的絲巾，也推出奔馬造型的毛絨鑰匙圈，成為可隨身攜帶的可愛幸運小物。馬年限定系列將於1月15日起於全台正式上市，並搭配專屬限定包裝，以限量形式於Longchamp專門店及官網同步推出。

Michael Kors 2026新年系列以丙午馬年為主題，帶來全新包款及服飾。繽紛的小馬躍上品牌經典暢銷包款，像是優雅精巧的Laila Bag、包型挺括的Jana Bag及熱賣的Jordi小折包，包款上多個姿態昂揚的小馬圖騰，傳遞出「萬馬奔騰」的美好祝願。

新年系列同樣準備了小馬包款掛飾，可掛置於包款手袋，讓包袋更富風格特色，服裝設計同樣融入節慶元素，像是溫暖的小馬衛衣、充滿活力的小馬印花T恤，帶有「一馬當先」的吉祥寓意。

Longchamp發表以紅色為主調的2026馬年限定系列。圖／Longchamp提供 Longchamp Le Roseau系列手提包(胭脂紅色)，價格店洽。圖／Longchamp提供 Longchamp Le Roseau系列手提包(勃根地色)，價格店洽。圖／Longchamp提供 Michael Kors 2026新年系列LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，16,300元。圖／Michael Kors提供 Michael Kors 2026新年系列JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，10,000元。圖／Michael Kors提供 Michael Kors 2026新年系列JORDI紅色肩背提包15,000元；包款掛飾1,700元。圖／Michael Kors提供 Michael Kors 2026新年系列包款掛飾，1,700元。圖／Michael Kors提供

