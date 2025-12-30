奔馬躍上包款 Longchamp、Michael Kors馬年系列亮相
迎接2026馬年到來，時尚品牌照例推出新春限定系列，品牌標誌正是一匹奔馳的Longchamp發表以紅色為主調的馬年限定系列；Michael Kors 2026新年系列也將色彩繽紛的小馬躍上包款。
Longchamp為慶祝2026農曆馬年到來時刻，推出向品牌核心標誌致敬的主題形象大片，以象徵能量與自由的奔馬之名書寫Longchamp精神。
為呼應馬年主題，經典奔馬以耀眼的金色亮相，躍動於胭脂紅或勃根地紅的Le Roseau包款之上，透過兩種濃郁討喜的色調，呈現農曆新年吉祥寓意。
Longchamp馬年限定系列，經典的Le Roseau包款以柔滑小牛皮打造，推出兩款全新尺寸。標誌性的金色竹節釦，搭配蝴蝶結設計，為經典輪廓注入優雅的新意。
限定系列亦涵蓋多款皮件配飾，包括紅色卡片夾，另推出印有奔馬圖騰的絲巾，也推出奔馬造型的毛絨鑰匙圈，成為可隨身攜帶的可愛幸運小物。馬年限定系列將於1月15日起於全台正式上市，並搭配專屬限定包裝，以限量形式於Longchamp專門店及官網同步推出。
Michael Kors 2026新年系列以丙午馬年為主題，帶來全新包款及服飾。繽紛的小馬躍上品牌經典暢銷包款，像是優雅精巧的Laila Bag、包型挺括的Jana Bag及熱賣的Jordi小折包，包款上多個姿態昂揚的小馬圖騰，傳遞出「萬馬奔騰」的美好祝願。
新年系列同樣準備了小馬包款掛飾，可掛置於包款手袋，讓包袋更富風格特色，服裝設計同樣融入節慶元素，像是溫暖的小馬衛衣、充滿活力的小馬印花T恤，帶有「一馬當先」的吉祥寓意。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言