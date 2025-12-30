快訊

奔馬躍上包款 Longchamp、Michael Kors馬年系列亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接2026馬年到來，時尚品牌新春限定系列喜氣登場。圖／品牌提供
迎接2026馬年到來，時尚品牌新春限定系列喜氣登場。圖／品牌提供

迎接2026馬年到來，時尚品牌照例推出新春限定系列，品牌標誌正是一匹奔馳的Longchamp發表以紅色為主調的馬年限定系列；Michael Kors 2026新年系列也將色彩繽紛的小馬躍上包款。

Longchamp為慶祝2026農曆馬年到來時刻，推出向品牌核心標誌致敬的主題形象大片，以象徵能量與自由的奔馬之名書寫Longchamp精神。

為呼應馬年主題，經典奔馬以耀眼的金色亮相，躍動於胭脂紅或勃根地紅的Le Roseau包款之上，透過兩種濃郁討喜的色調，呈現農曆新年吉祥寓意。

Longchamp馬年限定系列，經典的Le Roseau包款以柔滑小牛皮打造，推出兩款全新尺寸。標誌性的金色竹節釦，搭配蝴蝶結設計，為經典輪廓注入優雅的新意。

限定系列亦涵蓋多款皮件配飾，包括紅色卡片夾，另推出印有奔馬圖騰的絲巾，也推出奔馬造型的毛絨鑰匙圈，成為可隨身攜帶的可愛幸運小物。馬年限定系列將於1月15日起於全台正式上市，並搭配專屬限定包裝，以限量形式於Longchamp專門店及官網同步推出。

Michael Kors 2026新年系列以丙午馬年為主題，帶來全新包款及服飾。繽紛的小馬躍上品牌經典暢銷包款，像是優雅精巧的Laila Bag、包型挺括的Jana Bag及熱賣的Jordi小折包，包款上多個姿態昂揚的小馬圖騰，傳遞出「萬馬奔騰」的美好祝願。

新年系列同樣準備了小馬包款掛飾，可掛置於包款手袋，讓包袋更富風格特色，服裝設計同樣融入節慶元素，像是溫暖的小馬衛衣、充滿活力的小馬印花T恤，帶有「一馬當先」的吉祥寓意。

Longchamp發表以紅色為主調的2026馬年限定系列。圖／Longchamp提供
Longchamp發表以紅色為主調的2026馬年限定系列。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包(胭脂紅色)，價格店洽。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包(胭脂紅色)，價格店洽。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包(勃根地色)，價格店洽。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包(勃根地色)，價格店洽。圖／Longchamp提供
Michael Kors 2026新年系列LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，16,300元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，16,300元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，10,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，10,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列JORDI紅色肩背提包15,000元；包款掛飾1,700元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列JORDI紅色肩背提包15,000元；包款掛飾1,700元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列包款掛飾，1,700元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026新年系列包款掛飾，1,700元。圖／Michael Kors提供

