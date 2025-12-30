快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

停業5年露曙光！百年紅葉溫泉旅社完成原保地承租 拚明年溫泉季復出

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，5年前因未取得旅館業登記、土地使用權及溫泉水權，遭勒令停業。由於土地屬原住民保留地，需經部落會議同意才可合法使用，經鄉公所協助後，業者今天完成原住民保留地合法承租程序，未來依序申請水權與登記，盼早日復業。

萬榮鄉公所今天舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，萬榮鄉長梁光明、溫泉第二、三代業者都出席，梁光明與業者代表呂曉苓簽訂原保地租賃契約，依原住民保留地開發管理辦法完成合法承租程序，先簽約3年，希望紅葉溫泉未來能帶動地方觀光。

紅葉溫泉旅社前身為日據時代的警察療養所，1952年由呂姓業者接手經營，至今已傳承至第三代，是不少老花蓮人共同的記憶。但旅社過去未依溫泉法辦理合法登記取得水權，也未申請旅館業登記證，縣府於2020年查獲違規經營後，依法開罰並勒令停業，同時要求停止取用溫泉水。

由於旅社所在地屬原住民保留地，依法須經部落會議同意合法使用後，才能申請水權及相關開發許可。鄉公所考量地方觀光發展與族人權益，近年主動協助業者推動地籍釐整、土地用途變更及相關文件補正作業，並持續與原住民族委員會及縣府多次協商。

業者呂曉苓表示，感謝紅葉部落族人的支持，讓家人看到復業的曙光，未來離正式對外營業還有一段路要走，包括向縣府申請溫泉水權、取得旅館登記證與溫泉標章等，且在停業期間，旅社建物與設施部分損壞，仍會用最快的速度處理，盼能趕上明年溫泉季活動。

萬榮鄉長梁光明表示，紅葉溫泉是鄉內珍貴的自然資產，旅社也是指標性的溫泉業，如金土地合法承租程序塵埃落定，業者後續也能合法申請擴大營運與設施修繕。鄉公所未來會持續輔導業者，串連紅葉溫泉與在地的原民文化、自然景觀等，轉型為觀光亮點，為部落創造更多就業機會與經濟效益。

萬榮鄉公所今天舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，萬榮鄉長梁光明（左）、業者代表呂曉苓（右）簽訂原保地租賃契約，希望紅葉溫泉未來能帶動地方觀光。記者王思慧／攝影
萬榮鄉公所今天舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，萬榮鄉長梁光明（左）、業者代表呂曉苓（右）簽訂原保地租賃契約，希望紅葉溫泉未來能帶動地方觀光。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」是當地老字號溫泉旅館，卻因用地等原因而暫停營業。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」是當地老字號溫泉旅館，卻因用地等原因而暫停營業。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影

溫泉季 原住民族 萬榮

延伸閱讀

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

部分原民將喪失原民身分 原民會：需取用或並列傳統名字或改姓

「美麗新宏匯影城」即刻停業！開業5年閃電退場 官方原因曝光

舊金山大停電影響13萬家戶 部分餐廳與商店停業

相關新聞

停業5年露曙光！百年紅葉溫泉旅社完成原保地承租 拚明年溫泉季復出

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，5年前因未取得旅館業登記、土地使用權及溫泉水權，遭勒令停業。由於土地屬原住民...

世界上最具辨識度的重複圖案！LV Monogram迎130周年 限量款首亮相！

Monogram經典帆布誕生於1896年，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌傳人喬治威登（Georg...

聯手Art Peace Hotel駐村藝術家 Swatch馬年表「騰雲駕霧」藏哲思

隨著2026新年即將來臨，瑞士平價手表品牌Swatch發表了新款的Riding The Clouds表款慶祝馬年，表款與...

BTS V金泰亨15句「暖心語錄」！成長不是變成別人，而是更像真正的自己

12月30日是BTS V金泰亨的生日，V雖然在冬季誕生，卻始終以燦笑、感性、反差萌和四次元個性，把這個世界看得很浪漫、很...

嘉市明晚才跨年今天已有粉絲卡位 究竟為誰？

嘉義市跨年晚會明天晚上正式登場，但今天上午不到8時就有粉絲在市府前廣場頂著寒風排隊卡位，究竟是為了哪個巨星？原來專程為了...

蔡依林為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲 點亮偏鄉孩子對自我未來期待

國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」以來，已深耕偏鄉教育22年，持續投入資源縮短城鄉教育差距，陪伴弱勢學童安心成長、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。