停業5年露曙光！百年紅葉溫泉旅社完成原保地承租 拚明年溫泉季復出

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，5年前因未取得旅館業登記、土地使用權及溫泉水權，遭勒令停業。由於土地屬原住民保留地，需經部落會議同意才可合法使用，經鄉公所協助後，業者今天完成原住民保留地合法承租程序，未來依序申請水權與登記，盼早日復業。

萬榮鄉公所今天舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，萬榮鄉長梁光明、溫泉第二、三代業者都出席，梁光明與業者代表呂曉苓簽訂原保地租賃契約，依原住民保留地開發管理辦法完成合法承租程序，先簽約3年，希望紅葉溫泉未來能帶動地方觀光。

紅葉溫泉旅社前身為日據時代的警察療養所，1952年由呂姓業者接手經營，至今已傳承至第三代，是不少老花蓮人共同的記憶。但旅社過去未依溫泉法辦理合法登記取得水權，也未申請旅館業登記證，縣府於2020年查獲違規經營後，依法開罰並勒令停業，同時要求停止取用溫泉水。

由於旅社所在地屬原住民保留地，依法須經部落會議同意合法使用後，才能申請水權及相關開發許可。鄉公所考量地方觀光發展與族人權益，近年主動協助業者推動地籍釐整、土地用途變更及相關文件補正作業，並持續與原住民族委員會及縣府多次協商。

業者呂曉苓表示，感謝紅葉部落族人的支持，讓家人看到復業的曙光，未來離正式對外營業還有一段路要走，包括向縣府申請溫泉水權、取得旅館登記證與溫泉標章等，且在停業期間，旅社建物與設施部分損壞，仍會用最快的速度處理，盼能趕上明年溫泉季活動。

萬榮鄉長梁光明表示，紅葉溫泉是鄉內珍貴的自然資產，旅社也是指標性的溫泉業，如金土地合法承租程序塵埃落定，業者後續也能合法申請擴大營運與設施修繕。鄉公所未來會持續輔導業者，串連紅葉溫泉與在地的原民文化、自然景觀等，轉型為觀光亮點，為部落創造更多就業機會與經濟效益。 萬榮鄉公所今天舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，萬榮鄉長梁光明（左）、業者代表呂曉苓（右）簽訂原保地租賃契約，希望紅葉溫泉未來能帶動地方觀光。記者王思慧／攝影 花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」是當地老字號溫泉旅館，卻因用地等原因而暫停營業。記者王思慧／攝影 花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影 花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代營運，如今完成原住民保留地合法承租程序。記者王思慧／攝影

商品推薦