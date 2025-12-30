世界上最具辨識度的重複圖案！LV Monogram迎130周年 限量款首亮相！

Monogram經典帆布誕生於1896年，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌傳人喬治威登（Georges Vuitton）為了向創立同名品牌的父親致敬而推出的。2026年，這個承載傳承、文化和創新的經典圖案迎來130周年，路易威登也將展開為期一年的慶祝活動，首波1月起除了主題櫥窗，同步亮相深入介紹經典包款的全新形象，並推出三個全新Monogram周年紀念系列包款。

●歷史傳承

繼1872年的條紋帆布與1888年的Damier格紋之後，受到新哥德式裝飾風格與日本風格的啟發，喬治威登不僅親自設計出Monogram圖案，更為交織的LV字母與花卉圓飾構成的Monogram申請專利。此設計很快就超越裝飾本身，成為路易威登精神符號與長久傳承的印記。

不論是從1997至2013年掌管女裝與男裝的Marc Jacobs、2013年起擔任女裝藝術總監的Nicolas Ghesquière、2018至2021年的男裝藝術總監Virgil Abloh，以及自2022年起的男裝創意總監Pharrell Williams，Monogram不斷與不同的創作者激盪出的火花，也成為路易威登與村上隆、草間彌生與理查普林斯（Richard Prince）等藝術家合作的重點。

●MONOGRAM周年紀念限量系列

為了慶祝路易威登傳奇Monogram圖案誕生130周年，特別推出三個限量膠囊系列：Monogram Origine、VVN（Vache Végétale Naturelle，自然植鞣牛皮）與Time Trunk系列分別向路易威登的不同面向致敬：帆布的詩意、天然皮革的純粹，以及硬箱製作包款極具前瞻性的精湛技藝，這三者也正是共同交織出品牌本質的三大面向。

三個特別版系列將涵蓋品牌最經典的幾款包，例如不斷重新定義個人行動力的Speedy包、象徵由與輕鬆旅行的Keepall（1930）、最初為了攜帶五瓶香檳而誕生的水桶包款Noé、向巴黎建築致敬的Alma包、以及當代實用主義的經典Neverfull。

表面帶有緞面光澤的Monogram Origine系列，設計靈感源自於1908年的典藏客戶編號登記簿封面。系列採用全新研發的塗層帆布重現1896年的原始圖案，使用亞麻與棉混紡材質重新詮釋傳統的緹花，以充滿歷史感的顏色Ebène為基底，並綴以四款柔和的粉彩色—米白（Lin）、青綠（Vert Asnières）、粉紅（Rose ruban）及淡藍（Bleu Courrier）。每一款包包都隨附兼具卡夾功能的專屬姓名吊牌，上面以燙印工藝呈現展現品牌在1867年專利文件上的創辦人親筆簽名。

而特別的是同時推出的香水系列Monogram Origine：Imagination採用Lin米白色調，Attrape-Rêves換上Rose Ruban粉紅色，eLVes採用Bleu Courrier淡藍色。該系列亦推出兩款旅行收納盒，分別以Rose Ruban與Bleu Courrier呈現。

向皮具傳承致敬的VVN系列，使用精選頂級天然牛皮打造，以彰顯手工精製皮革的純粹本質、淺色植鞣牛皮會隨時間流轉沉澱獨特膩光澤。每一款包包都備有可拆卸Monogram姓名吊牌，並裝飾Monogram緹花內襯。

在Nicolas Ghesquière的2018秋冬女裝大秀首次亮相的Time Trunk系列，在Ghesquière擔任女裝藝術總監十周年的2024秋冬系列上經過重新演繹，以大膽的錯視印花重現歷史旅行箱的質感和金屬細節，將傳統工藝轉化為幻象。系列中的每一款包，皆採用高解析度印刷工藝重現的超寫實印花，呈現出骨董旅行箱的外觀與質感。每一款包均隨附專屬的皮革行李吊牌，鐫刻名稱與製作日期，並將包款的第一個字母（A代表 Alma、N代表Noé、S代表Speedy）也融入印花中。 Monogram Icons系列Alma Monogram包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列經典Ebene色小皮件。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列淡藍（Bleu Courrier）All in BB包背面。圖／路易威登提供 向皮具傳承致敬的VVN系列Noé包。圖／路易威登提供 路易威登骨董資料庫中的Auto Trunk。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列粉紅（Rose ruban）色SideI Trunk PM包。圖／路易威登提供 向皮具傳承致敬的VVN系列SPEEDY 30 SOFT包。圖／路易威登提供 Monogram Icons系列Keepall 50包款。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列米白（Lin）色Pochette Metis包。圖／路易威登提供 Time Trunk系列Alma GM包款內側名牌。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列香水。圖／路易威登提供 為了慶祝路易威登傳奇Monogram圖案誕生130周年，特別推出三個限量膠囊系列：Monogram Origine、VVN與 Time Trunk系列。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列Ebène色Alma BB Trunk包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列青綠（Vert Asnières）Speedy 20包。圖／路易威登提供 路易威登1912年推出的Monogram帆布帽箱。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列粉紅（Rose ruban）及淡藍（Bleu Courrier）Alma BB包。圖／路易威登提供 1929年路易威登「火車旅行」廣告插圖。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列亦推出多種款式的小皮件。圖／路易威登提供 Time Trunk系列Alma GM包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列經典Ebene色包款。圖／路易威登提供

