世界上最具辨識度的重複圖案！LV Monogram迎130周年 限量款首亮相！
Monogram經典帆布誕生於1896年，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌傳人喬治威登（Georges Vuitton）為了向創立同名品牌的父親致敬而推出的。2026年，這個承載傳承、文化和創新的經典圖案迎來130周年，路易威登也將展開為期一年的慶祝活動，首波1月起除了主題櫥窗，同步亮相深入介紹經典包款的全新形象，並推出三個全新Monogram周年紀念系列包款。
●歷史傳承
繼1872年的條紋帆布與1888年的Damier格紋之後，受到新哥德式裝飾風格與日本風格的啟發，喬治威登不僅親自設計出Monogram圖案，更為交織的LV字母與花卉圓飾構成的Monogram申請專利。此設計很快就超越裝飾本身，成為路易威登精神符號與長久傳承的印記。
不論是從1997至2013年掌管女裝與男裝的Marc Jacobs、2013年起擔任女裝藝術總監的Nicolas Ghesquière、2018至2021年的男裝藝術總監Virgil Abloh，以及自2022年起的男裝創意總監Pharrell Williams，Monogram不斷與不同的創作者激盪出的火花，也成為路易威登與村上隆、草間彌生與理查普林斯（Richard Prince）等藝術家合作的重點。
●MONOGRAM周年紀念限量系列
為了慶祝路易威登傳奇Monogram圖案誕生130周年，特別推出三個限量膠囊系列：Monogram Origine、VVN（Vache Végétale Naturelle，自然植鞣牛皮）與Time Trunk系列分別向路易威登的不同面向致敬：帆布的詩意、天然皮革的純粹，以及硬箱製作包款極具前瞻性的精湛技藝，這三者也正是共同交織出品牌本質的三大面向。
三個特別版系列將涵蓋品牌最經典的幾款包，例如不斷重新定義個人行動力的Speedy包、象徵由與輕鬆旅行的Keepall（1930）、最初為了攜帶五瓶香檳而誕生的水桶包款Noé、向巴黎建築致敬的Alma包、以及當代實用主義的經典Neverfull。
表面帶有緞面光澤的Monogram Origine系列，設計靈感源自於1908年的典藏客戶編號登記簿封面。系列採用全新研發的塗層帆布重現1896年的原始圖案，使用亞麻與棉混紡材質重新詮釋傳統的緹花，以充滿歷史感的顏色Ebène為基底，並綴以四款柔和的粉彩色—米白（Lin）、青綠（Vert Asnières）、粉紅（Rose ruban）及淡藍（Bleu Courrier）。每一款包包都隨附兼具卡夾功能的專屬姓名吊牌，上面以燙印工藝呈現展現品牌在1867年專利文件上的創辦人親筆簽名。
而特別的是同時推出的香水系列Monogram Origine：Imagination採用Lin米白色調，Attrape-Rêves換上Rose Ruban粉紅色，eLVes採用Bleu Courrier淡藍色。該系列亦推出兩款旅行收納盒，分別以Rose Ruban與Bleu Courrier呈現。
向皮具傳承致敬的VVN系列，使用精選頂級天然牛皮打造，以彰顯手工精製皮革的純粹本質、淺色植鞣牛皮會隨時間流轉沉澱獨特膩光澤。每一款包包都備有可拆卸Monogram姓名吊牌，並裝飾Monogram緹花內襯。
在Nicolas Ghesquière的2018秋冬女裝大秀首次亮相的Time Trunk系列，在Ghesquière擔任女裝藝術總監十周年的2024秋冬系列上經過重新演繹，以大膽的錯視印花重現歷史旅行箱的質感和金屬細節，將傳統工藝轉化為幻象。系列中的每一款包，皆採用高解析度印刷工藝重現的超寫實印花，呈現出骨董旅行箱的外觀與質感。每一款包均隨附專屬的皮革行李吊牌，鐫刻名稱與製作日期，並將包款的第一個字母（A代表 Alma、N代表Noé、S代表Speedy）也融入印花中。
延伸閱讀
