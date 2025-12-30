聯手Art Peace Hotel駐村藝術家 Swatch馬年表「騰雲駕霧」藏哲思

隨著2026新年即將來臨，瑞士平價手表品牌Swatch發表了新款的Riding The Clouds表款慶祝馬年，表款與藝術家共同創作，不僅呈現活力、積極進取的活躍能量，更帶來具東方哲思的藝術性風格時計。

當Swatch進行設計時，通常將整只手表的表帶、面盤成為一幅完整畫布。本次新款Riding The Clouds表款則是與在Swatch Art Peace Hotel的駐村中國藝術家俞文杰合作。Swatch Art Peace Hotel位於中國上海，前身為經典的和平飯店，該計畫並在2011年正式對外公開，空間涵蓋工作室、公共區域與公寓，透過匯集藝術能量，促進當代藝術家的交流與新創；藝術家可申請3至6個月的駐村計畫，駐村結束後則將留下一件駐村期間的創作，也讓該場所持續累積創作能量。

全新Riding The Clouds表款上共有黑白兩匹駿馬，一上一下、朝左右各自奔馳而去；駿馬不僅散發熾熱火焰，更象徵陰陽太極、生生不息，而整體的緋紅色調則象徵從傳統神話中得到靈感的辟邪護紅色手繩；41毫米的面盤上以多色印花火焰與浮雲成為駿馬奔騰的背景，並搭配具夜光塗料的金色指針、霧面透明表環與表扣。

表款並將使用精準的石英機芯為動力，Swatch Logo則別具巧思地位於面盤兩點鐘方向。功能上可顯示時鐘、分鐘與秒鐘，型號則為SUOZ369，訂價3,100元，並已由即日起在全台Swatch門市與品牌官方網站：Swatch.com，同步銷售中。 41毫米的中性尺寸與東方風格藝術繪畫，成為一款微形、隨身攜帶的時間藝術品。圖／Swatch提供 Swatch Riding The Clouds腕表，41毫米、石英機芯、時間顯示，3,100元。圖／Swatch提供 結合金紅二色的Swatch Riding The Clouds表款，字面上也有騰雲駕霧的聯想，展現高昇氣勢。圖／Swatch提供

