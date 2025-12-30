聯手Art Peace Hotel駐村藝術家 Swatch馬年表「騰雲駕霧」藏哲思
隨著2026新年即將來臨，瑞士平價手表品牌Swatch發表了新款的Riding The Clouds表款慶祝馬年，表款與藝術家共同創作，不僅呈現活力、積極進取的活躍能量，更帶來具東方哲思的藝術性風格時計。
當Swatch進行設計時，通常將整只手表的表帶、面盤成為一幅完整畫布。本次新款Riding The Clouds表款則是與在Swatch Art Peace Hotel的駐村中國藝術家俞文杰合作。Swatch Art Peace Hotel位於中國上海，前身為經典的和平飯店，該計畫並在2011年正式對外公開，空間涵蓋工作室、公共區域與公寓，透過匯集藝術能量，促進當代藝術家的交流與新創；藝術家可申請3至6個月的駐村計畫，駐村結束後則將留下一件駐村期間的創作，也讓該場所持續累積創作能量。
全新Riding The Clouds表款上共有黑白兩匹駿馬，一上一下、朝左右各自奔馳而去；駿馬不僅散發熾熱火焰，更象徵陰陽太極、生生不息，而整體的緋紅色調則象徵從傳統神話中得到靈感的辟邪護紅色手繩；41毫米的面盤上以多色印花火焰與浮雲成為駿馬奔騰的背景，並搭配具夜光塗料的金色指針、霧面透明表環與表扣。
表款並將使用精準的石英機芯為動力，Swatch Logo則別具巧思地位於面盤兩點鐘方向。功能上可顯示時鐘、分鐘與秒鐘，型號則為SUOZ369，訂價3,100元，並已由即日起在全台Swatch門市與品牌官方網站：Swatch.com，同步銷售中。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言