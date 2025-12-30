2026台灣燈會瑪利歐小提燈引熱潮 文觀局公開領取攻略

2026台灣燈會在嘉義縣，嘉縣府與任天堂合作策畫瑪利歐特色燈區，並推出磚塊造型小提燈，才剛亮相就引起熱議，文觀局今天公布瑪利歐小提燈領取方式，可透過2個旅遊方案獲取，包括景點集章活動、來嘉旅遊住宿贈，數量有限，建議遊客提早規畫行程。

文觀局表示，景點集章贈LINE@限定方案，集章活動明年元旦早上9時上線開跑，遊客加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止

第一波預約為2月11日早上9時至2月16日晚上23時59分，開放3月3日至8日期間兌換時段，每日限量1800份。第二波預約為2月25日早上9時至3月2日晚上23時59分，開放3月9日至15日期間兌換時段，每日限量1800份。另也可在燈會期間現場兌換，每日早上9點起開放兌換，平日限量400份、假日限量1100份。

文觀局表示，特色旅宿贈嘉義縣限定方案，遊客在明年3月2日至14日期間入住嘉義縣指定合法旅宿，目前共80家，即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間3月3日至15日，每日限量1800份。

文觀局也說，「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區將融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，包括1座主燈以及4座特色副燈，假日限定偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區，總面積占地超過2公頃，內容豐富可期。

此外，遊客也能參加「跟團出遊贈」旅行社限定方案，以最輕鬆的方式領取小提燈，後續將再公布免費領取方案的詳細流程與方法，敬請期待，更多2026台灣燈會及瑪利歐特色燈區等相關內容，可至「慢遊嘉義」LINE 官方帳號、FB及IG查詢。 2026台灣燈會瑪利歐小提燈可透過2種旅遊方案獲得。圖／嘉義縣政府提供 2026台灣燈會在嘉義縣，瑪利歐小提燈引起熱議，文觀局今天公布領取方式。圖／嘉義縣政府提供

