BTS V金泰亨15句「暖心語錄」！成長不是變成別人，而是更像真正的自己
12月30日是BTS V金泰亨的生日，V雖然在冬季誕生，卻始終以燦笑、感性、反差萌和四次元個性，把這個世界看得很浪漫、很純粹、很獨特，成為A.R.M.Y心中最溫暖又特別的存在。
快來看看V的15句「暖心語錄」，滿滿的療癒感為今天的你加油打氣，哪一句最戳中你的心？也一起跟V說一聲生日快樂！
●BTS V的15句暖心金句
1.成長不是變成別人，而是更像真正的自己。—V金泰亨
2.不是每天都要閃閃發光，能撐過今天就已經很厲害了。—V金泰亨
3.就算現在的你不完美，也不代表你沒有價值。—V金泰亨
4.當你覺得迷惘時，那代表你正在嘗試思考人生。—V金泰亨
5.我學會接受情緒，而不是急著否定它。—V金泰亨
6.成熟不是不再受傷，而是知道怎麼照顧受傷的自己。—V金泰亨
7.真正的自信，是不需要一直證明什麼。—V金泰亨
8.哪怕不站在高處也沒關係，即使和別人不一樣也沒關係，只要你幸福就好。—V金泰亨
9.我也會受傷，但我會努力把那些傷痕變成漂亮的圖案。—V金泰亨
10.不要被過去束縛，也不要為未來擔憂，專注於當下的這一刻吧。—V金泰亨
11.比起結果，我更在意自己是否真誠地走過那段過程。—V金泰亨
12.有時候慢一點，其實是為了走得更遠。—V金泰亨
13.不管發生什麼事，都請記住，你是這個世界上最珍貴的存在。—V金泰亨
14.我不想成為大家的英雄，我只想成為大家的朋友。—V金泰亨
15.即使我們不在一起，我們的心也永遠連在一起。—V金泰亨
