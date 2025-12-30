快訊

嘉市明晚才跨年今天已有粉絲卡位 究竟為誰？

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市跨年晚會明天晚上正式登場，但今天上午不到8時就有粉絲在市府前廣場頂著寒風排隊卡位，究竟是為了哪個巨星？原來專程為了韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂而來。

今年嘉義市政府首度整合城市博覽會、國際管樂節及跨年晚會舞台，自12月12日起共用設施，大幅節省公帑並發揮展演基地效益。明天晚上壓軸跨年晚會登場，採自由入場，但是今天一早已有粉絲在場外卡位。

現場排隊民眾表示，為了搶到最前面的位置近距離與明星互動，一定要提早過來。問他們是為了哪位明星？原來是為了韓國女團而來。

市府文化局長謝育哲表示，為了讓舞台區人流使用最大化，廣場內不設攤位，改將市集移至中山路。規畫範圍從噴水圓環文化路至吳鳳北路將全面封街，設置將近120個攤位，包含美食、胖卡車等體驗，打造熱鬧的跨年商圈。

謝育哲表示，去年跨年吸引約8萬人次，今年在各項大型活動帶動下，累積已吸引超過408萬人次造訪。本次跨年卡司除了韓國頌樂，還邀請蕭煌奇、羅志祥等大咖接力演出，市府預估舞台區可容納1萬多人。

