蔡依林為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲 點亮偏鄉孩子對自我未來期待

國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」以來，已深耕偏鄉教育22年，持續投入資源縮短城鄉教育差距，陪伴弱勢學童安心成長、勇敢築夢，並為其創造站上更大舞台的可能。近日，國泰世華推出「大樹計畫」最新公益形象影片，特別邀請華語天后蔡依林溫暖獻聲，以深刻而細膩的旁白詮釋計畫精神，透過「這筆捐助不是在小小肩膀加諸外界的期待，而是讓偏鄉孩子對自我未來有所期待」的核心理念，喚起社會對偏鄉教育議題的關注與共鳴。

國泰世華成立「大樹計畫」的初衷，正是希望為偏鄉學童提供穩定且多元的教育支持，讓孩子能在無後顧之憂的環境中專注學習。計畫內容不僅涵蓋基本的學習協助，更鼓勵學童透過運動、音樂、舞蹈等多元活動探索自我，並藉由參與競賽累積實戰經驗，建立自信、發掘潛能。國泰世華期盼，透過長期而系統性的投入，為社會培育更多具備多元能力的未來人才，讓孩子在學習過程中找到成就感與方向。

此次公益影片特別邀請蔡依林公益獻聲，不僅展現音樂人對社會議題的深度關懷，也以實際行動為偏鄉學童發聲，讓更多人理解「大樹計畫」背後的價值與意義，進一步凝聚社會支持，為偏鄉教育挹注更多資源。

截至目前為止，「大樹計畫」累計投入金額已超過新台幣3.5億元，扶助逾30萬名弱勢學童，服務範圍遍及全台10縣市，涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練及國際賽事補助等多元面向。國泰世華指出，2025年捐款總額提升至2,200萬元，展現企業長期深耕教育、實踐企業社會責任的堅定承諾。國泰世華認為，「大樹計畫」不僅是教育資源的補給，更是社會正向力量的推動者，透過企業支持培育下一代多元人才，讓每個孩子都能勇敢追夢，進而帶動社會共好。

本次影片主角為來自臺東、成立於2016年的豐田國中足球隊。球隊草創初期資源有限，但在教練與學生堅持不懈的努力下，逐步在多項賽事中締造佳績。近年來，「大樹計畫」亦持續支持該隊參與多場足球賽事，期望透過比賽讓選手累積寶貴經驗，從中培養自信、團隊合作與面對挑戰的能力，為未來開啟更多可能。

國泰世華強調，音樂能打動人心，公益則能改變社會。過去一年，國泰世華除支持音樂藝文活動外，也攜手多位華語樂壇重量級藝人，將舞台上的光芒延伸至偏鄉角落，藉由藝人們的真摯嗓音，讓社會聽見偏鄉孩子的故事。未來也期盼透過藝人公益獻聲，號召社會大眾一同響應「大樹計畫」。民眾可透過基金會官網進行單筆捐款、定期定額捐助，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，讓每一份支持成為孩子邁向未來的重要助力。

