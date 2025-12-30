米其林一星「T+T」飛上3萬英尺 攜手華航、長程航班全艙等開吃
連續6年獲得《臺灣米其林指南》一星肯定的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月1日起，攜手中華航空於自台灣出發飛往美加、歐洲、紐澳等長程航班全艙等，供應全新聯名機上餐點。
「T+T」餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，展現獨具個性的風味語彙。本次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」的細膩，登上三萬英尺高空；包括靈感來自臺灣街頭點心「車輪餅」的招牌菜——「玫瑰鴨松露車輪餅」，也登上華航班機，不僅於豪華商務艙供應，豪華經濟艙的乘客也能同步嚐鮮。
豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想；主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」口感酥香，開胃小點「香草軟絲與蓮霧 & 醃牛肉三明治」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」，搭配「瑤柱風味雞湯」，甜點是「南洋咖啡達克瓦茲」。豪華經濟艙主菜獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，同步也提供「玫瑰鴨松露車輪餅」。
經濟艙前菜「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆 的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味。主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製的雞油飯，搭配燉煮的雞肉與黃咖哩，層次分明、濃郁迷人。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言