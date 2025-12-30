米其林一星「T+T」飛上3萬英尺 攜手華航、長程航班全艙等開吃

連續6年獲得《臺灣米其林指南》一星肯定的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月1日起，攜手中華航空於自台灣出發飛往美加、歐洲、紐澳等長程航班全艙等，供應全新聯名機上餐點。

「T+T」餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，展現獨具個性的風味語彙。本次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」的細膩，登上三萬英尺高空；包括靈感來自臺灣街頭點心「車輪餅」的招牌菜——「玫瑰鴨松露車輪餅」，也登上華航班機，不僅於豪華商務艙供應，豪華經濟艙的乘客也能同步嚐鮮。

豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想；主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」口感酥香，開胃小點「香草軟絲與蓮霧 & 醃牛肉三明治」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」，搭配「瑤柱風味雞湯」，甜點是「南洋咖啡達克瓦茲」。豪華經濟艙主菜獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，同步也提供「玫瑰鴨松露車輪餅」。

經濟艙前菜「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆 的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味。主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製的雞油飯，搭配燉煮的雞肉與黃咖哩，層次分明、濃郁迷人。 華航攜手米其林一星「T+T」， 推出當代亞洲風味高空饗宴全艙等聯名餐。圖中為三艙等主菜與「玫瑰鴨松露車輪餅」。圖／T+T提供 豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，提供主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」，搭配「瑤柱風味雞湯」。圖／T+T提供 豪華經濟艙主菜獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，同步也提供「玫瑰鴨松露車輪餅」（左上）。圖／T+T提供

商品推薦