第二屆LV獨立製表創意獎最終決選名單揭曉 5組中有3組製表人來自亞洲
第二屆路易威登獨立製表創意獎（Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives）最終入圍決賽的五位選手及五位最終評審團成員揭曉。今年共有來自全球各地的作品參賽，角逐15萬歐元的獎金，以及由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊與路易威登專家團隊，依據創作計畫需求量身打造為期一年的指導計畫。
經過由65位來自世界各地之鐘表愛好者、業界代表及收藏家組成的專家委員評選後，共有20件作品經入圍準決賽。評選依據共分為設計、創意、創新、工藝技術和技術複雜性等五大面向。五位決選入圍者將於2026年3月24日在巴黎路易威登基金會，向由五位評審組成的評審團展示其腕表創作計畫，並揭曉最終優勝者。
入圍本屆決選的五位入圍作品之一為日本製表師牧原大造（Daizoh Makihara）及Daizoh Makihara Watchcraft Japan所創作的Beauties Of Nature腕表。牧原自2017年起成為獨立製表師，此獨一無二的 Beauties of Nature 42毫米白金腕表搭載自動花瓣開合機構，可以依循雙重時間刻度運作：分別為10點鐘位置的24小時顯示，以及兩點鐘位置的12小時顯示，依據各自的運行週期運作，並在設定的時間間隔閉合。所搭載的手上鍊DM 02機芯內建萬年月相顯示，精準度達122年僅誤差一天。表盤首創以日本傳統切子玻璃工藝「江戶切子」（Edo Kiriko） 製作，圖案描繪了「綠繡眼與櫻花」之圖景，正反兩面均飾有手工雕刻的麻葉紋樣。
中國獨立製表師代欣言及其品牌北落師門（Fam Al Hut）創作的Möbius莫比烏斯手上鍊腕表，呈現迄今最為緊湊的雙軸陀飛輪，其命名源自構成結構特色的無限循環形態，融合了對立與詩意：表體一半容納形似莫比烏斯環、雙軸旋轉的陀飛輪框架，另一半則摒棄傳統表盤，首創雙逆跳顯時與跳時機制的組合，造就機械層面的製表首例。表殼尺寸僅42.2毫米×24.3毫米，而無表耳設計耗費了逾200小時的手工雕琢。
由維克多莫寧（Victor Monnin）與亞歷山大哈澤曼（Alexandre Hazemann）組成的雙人組Hazemann & Monnin，創作的School Watch，旨在向兩位製表師結緣的Morteau製表學校致敬，39.5毫米表殼搭載的是完全由品牌自行構思、製造和修飾，未沿用任何既有架構的HM01機芯，具有整點報時的passing strike與瞬跳小時顯示兩項罕見複雜功能，能完美同步運行。
資深獨立製表師伯恩哈德萊德勒（Bernhard Lederer）同名品牌Lederer創作的CIC 39 mm Racing Green腕表，首創完全可運作的雙重制動式擒縱系統。其機芯配置了雙擒縱結構和雙重恆定動力裝置，確保以穩定與持續的方式傳遞能量。可以透過透明的表背看見212枚零件組成的精密機芯，而經噴砂處理的霧面表盤則展示出品牌的專利擒縱裝置，以及層疊式小錶盤與反向秒針顯示。39毫米的表殼厚度僅10.75毫米，且通過COSC天文台認證的機芯，98%是由品牌自製。
日本獨立製表師宇譽護關（Norifumi Seki）及其Quiet Club所打造的40毫米鈦金屬Fading Hours腕表，在東京設計並手工製作，搭載幾乎完全自製的機械機芯，引入前所未見的鬧鈴結構，以垂直安裝的音鎚直接敲擊表盤本體以發聲。所有鬧鈴功能皆由單一按鈕操控，鬧鈴時間是使用旋轉表圈設定，在未啟用時，專屬的鬧鈴時分指針會隱藏在時間指針下。表耳間距為44毫米，厚度僅12毫米，手動上鍊機芯可以提供50小時的動力儲存。
