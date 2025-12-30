第二屆LV獨立製表創意獎最終決選名單揭曉 5組中有3組製表人來自亞洲

第二屆路易威登獨立製表創意獎（Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives）最終入圍決賽的五位選手及五位最終評審團成員揭曉。今年共有來自全球各地的作品參賽，角逐15萬歐元的獎金，以及由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊與路易威登專家團隊，依據創作計畫需求量身打造為期一年的指導計畫。

經過由65位來自世界各地之鐘表愛好者、業界代表及收藏家組成的專家委員評選後，共有20件作品經入圍準決賽。評選依據共分為設計、創意、創新、工藝技術和技術複雜性等五大面向。五位決選入圍者將於2026年3月24日在巴黎路易威登基金會，向由五位評審組成的評審團展示其腕表創作計畫，並揭曉最終優勝者。

入圍本屆決選的五位入圍作品之一為日本製表師牧原大造（Daizoh Makihara）及Daizoh Makihara Watchcraft Japan所創作的Beauties Of Nature腕表。牧原自2017年起成為獨立製表師，此獨一無二的 Beauties of Nature 42毫米白金腕表搭載自動花瓣開合機構，可以依循雙重時間刻度運作：分別為10點鐘位置的24小時顯示，以及兩點鐘位置的12小時顯示，依據各自的運行週期運作，並在設定的時間間隔閉合。所搭載的手上鍊DM 02機芯內建萬年月相顯示，精準度達122年僅誤差一天。表盤首創以日本傳統切子玻璃工藝「江戶切子」（Edo Kiriko） 製作，圖案描繪了「綠繡眼與櫻花」之圖景，正反兩面均飾有手工雕刻的麻葉紋樣。

中國獨立製表師代欣言及其品牌北落師門（Fam Al Hut）創作的Möbius莫比烏斯手上鍊腕表，呈現迄今最為緊湊的雙軸陀飛輪，其命名源自構成結構特色的無限循環形態，融合了對立與詩意：表體一半容納形似莫比烏斯環、雙軸旋轉的陀飛輪框架，另一半則摒棄傳統表盤，首創雙逆跳顯時與跳時機制的組合，造就機械層面的製表首例。表殼尺寸僅42.2毫米×24.3毫米，而無表耳設計耗費了逾200小時的手工雕琢。

由維克多莫寧（Victor Monnin）與亞歷山大哈澤曼（Alexandre Hazemann）組成的雙人組Hazemann & Monnin，創作的School Watch，旨在向兩位製表師結緣的Morteau製表學校致敬，39.5毫米表殼搭載的是完全由品牌自行構思、製造和修飾，未沿用任何既有架構的HM01機芯，具有整點報時的passing strike與瞬跳小時顯示兩項罕見複雜功能，能完美同步運行。

資深獨立製表師伯恩哈德萊德勒（Bernhard Lederer）同名品牌Lederer創作的CIC 39 mm Racing Green腕表，首創完全可運作的雙重制動式擒縱系統。其機芯配置了雙擒縱結構和雙重恆定動力裝置，確保以穩定與持續的方式傳遞能量。可以透過透明的表背看見212枚零件組成的精密機芯，而經噴砂處理的霧面表盤則展示出品牌的專利擒縱裝置，以及層疊式小錶盤與反向秒針顯示。39毫米的表殼厚度僅10.75毫米，且通過COSC天文台認證的機芯，98%是由品牌自製。

日本獨立製表師宇譽護關（Norifumi Seki）及其Quiet Club所打造的40毫米鈦金屬Fading Hours腕表，在東京設計並手工製作，搭載幾乎完全自製的機械機芯，引入前所未見的鬧鈴結構，以垂直安裝的音鎚直接敲擊表盤本體以發聲。所有鬧鈴功能皆由單一按鈕操控，鬧鈴時間是使用旋轉表圈設定，在未啟用時，專屬的鬧鈴時分指針會隱藏在時間指針下。表耳間距為44毫米，厚度僅12毫米，手動上鍊機芯可以提供50小時的動力儲存。 雙人組Hazemann & Monnin。圖／路易威登提供 日本獨立製表師宇譽護關（Norifumi Seki）。圖／路易威登提供 日本製表師牧原大造（Daizoh Makihara）。圖／路易威登提供 入圍第二屆Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives決選的五件作品。圖／路易威登提供 第二屆Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives獎盃。圖／路易威登提供 資深獨立製表師伯恩哈德萊德勒（Bernhard Lederer）。圖／路易威登提供 第二屆Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives獎盃。圖／路易威登提供 路易威登公布第二屆Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives決選名單。圖／路易威登提供

商品推薦