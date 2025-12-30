日本進口草莓又被抓包農藥殘留違規 邊境攔下

快訊

中央社／ 台北30日電

日本冬天草莓產季11月開跑，食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，又有3批日本草莓上榜，半年來已累計6批，另有馬來西亞「板麵辣椒」檢出致癌物環氧乙烷，全數邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共18項不合格產品，包括法國乾燥羊肚蕈、越南速食麵等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

因應每年11月到隔年5月是日本冬天草莓季，食藥署在這段期間針對日本進口鮮草莓維持監視查驗，也就是100%逐批抽驗，就算合格批數達門檻也不會調降。

這次又有3批日本草莓農藥殘留檢驗不合格，共1327.05公斤，依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，分別被檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm及Nitenpyram 0.03ppm，

劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01 ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。

食藥署統計近半年，從6月22日至12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，其中6批不合格、占3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。

此外，有知名餐飲集團從馬來西亞進口的「板麵辣椒」，被檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克。依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這批馬來西亞的板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，這是該名業者在過去半年首批違規產品，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。至於整體邊境，這也是同產地、同號列產品6個月來第1批不合格產品，將維持一般抽批查驗。

國際癌症研究協會（IARC）將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，將增加癌症風險，台灣規定在食品中不得檢出，以定量極限0.1ppm為法規值。

據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

