Balletcore持續風行 鬼塚虎、PUMA混血新作時髦登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎、PUMA分別推出融合芭蕾舞鞋的風格鞋款。圖／品牌提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎、PUMA分別推出融合芭蕾舞鞋的風格鞋款。圖／品牌提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎以MEXICO 66為基底，推出揉合芭蕾舞鞋新作「MEXICO 66 TGRS」， 將運動基因結合Balletcore芭蕾風格的趨勢再進化。

運動鞋款結合芭蕾舞鞋、樂福鞋等各種混血元素，模糊了正裝與休閒、機能與時尚的界線，形成隨性又時髦的風格，正是這股趨勢受歡迎與不斷演變的原因。

MEXICO 66 TGRS以芭蕾舞鞋的輕盈比例，將其注入標誌性的薄底設計中，流暢的鞋身線條、皮革滾邊工藝，與經典的後跟交叉細節彼此呼應，並以「Y3K 」未來主義為調色盤，融合前衛美學與經典質感。

這次精選推出四款風格配色，包含未來冷冽感的「曜黑銀」、奢華低調的「香檳金」、浪漫的「晨玫粉」、視覺張力的「烈焰紅」。鬼塚虎兩大經典配色也不缺席，休閒百搭的「樺木白(白底藍虎爪紋)」與鮮明率性的「鬼塚黃(黃底黑虎爪紋)」，提供給喜愛經典元素的愛好者。

Balletcore芭蕾風在PUMA也有新詮釋，PUMA全新SPEEDCAT LUX系列，推出「巧克力棕 × 金屬銀」的復古時髦配色。PUMA以濃郁的巧克力棕為主色調，搭配金屬銀細節與棕色皮革內裡，低調中蘊藏亮點。

SPEEDCAT LUX系列包含兩大經典鞋款，SPEEDCAT LUX BALLET以芭蕾舞鞋型延伸打造，上腳視覺更俐落修長，整體以金屬銀為主調，搭配巧克力棕麂皮彎刀與棕色皮革內裡。SPEEDCAT LUX承襲經典賽車鞋輪廓，以濃郁巧克力棕為基底，搭配金屬銀彎刀細節，展現復古與現代交織的視覺亮點。

Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 TGRS-曜黑銀，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 TGRS-鬼塚黃，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
PUMA全新SPEEDCAT LUX系列，推出「巧克力棕 × 金屬銀」的復古時髦配色。圖／Onitsuka Tiger提供
SPEEDCAT LUX Ballet，2,980元。圖／PUMA提供
PUMA SPEEDCAT LUX，3,680元。圖／PUMA提供
