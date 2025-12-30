快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

手上的C位天后！TISSOT SRV女表 八角寶石形切割隨身輕奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
天梭表邀請法國名模Agathe Teyssier詮釋SRV表款的優雅輕快。圖／TISSOT提供
天梭表邀請法國名模Agathe Teyssier詮釋SRV表款的優雅輕快。圖／TISSOT提供

一年的尾聲，正因為要揮別過去更需要從長計議、煥然一新。瑞士天梭表（TISSOT）近日正式發表PRC 100 Solar 34毫米、SRV女表、Ballade系列表款，除帶來業績新一代天后級新品，更卡穩入門級瑞士表的黃金版位。

TISSOT今年三月時先發表了PRC 100 Solar表款39毫米，並在歐洲、美洲市場大受好評。品牌今年原訂第三季推出的新尺寸也因為其他市場的需求追加，讓34毫米遲至近期正式上市。PRC的三個字母分別代表著精準（Precise）、堅固（Robust）和經典（Classic），也是TISSOT品牌的重要風格DNA。根據官方資料：14個月無需充電、日常配戴僅需數分鐘的短期光照即可補充能量，一萬元左右的親民價格，並有兩年全球保固與加碼的1年延長保固，合計三年時間，都是PRC 100 Solar腕表的暢銷誘因。目前全系列共有精鋼搭配冰藍色面盤、半金色配置、PVD全金色、全銀色等多種款式，功能則有時間與日期顯示，34毫米系列訂價約自15,500元至18,400元不等，便利、務實，輕鬆享受瑞士高品質。

SRV系列表款則成為2025年的C位天后，透過祖母綠寶石般的切割，呈現俐落風格，白色、黑色、酒紅色、藍色、黃金色的多重面盤和表殼表帶配置，全數使用石英機芯，並具有時間顯示功能，價格皆在11,200至15,700元不等，並讓TISSOT的女表業績成長40%，成為新一代當家「天后」。

Ballade系列則結合瑞士天文台認證機芯特色，不僅創造出機刻雕花面盤、坑紋表圈，同時該系列表款並使用通過瑞士天文台認證的Powermatic 80自動上鍊機芯與Nivachron™️合金抗磁游絲等特點，尺寸共有39、30毫米兩種尺寸，並搭配多色彩面盤的豐富選擇。價位帶落在31,300元至34,300元（半金色鍊帶款式），同時有別於TISSOT一般款式的兩年保固、延長至三年，具有競爭力的整體、瑞士天文台認證機芯，也可成為人生第一只機械表的入門範圍高CP值之選。 

TISSOT Ballad系列具有機刻雕花放射太陽紋面盤搭配羅馬數字時標，古典風格中有當代新意。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballad系列具有機刻雕花放射太陽紋面盤搭配羅馬數字時標，古典風格中有當代新意。圖／TISSOT提供
SRV系列表款以八角型表殼搭配豐富的玫瑰金、珍珠母貝面盤、皮帶、米蘭式表帶等豐富選擇，成為TISSOT新一代C位天后。圖／TISSOT提供
SRV系列表款以八角型表殼搭配豐富的玫瑰金、珍珠母貝面盤、皮帶、米蘭式表帶等豐富選擇，成為TISSOT新一代C位天后。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表，34毫米、PVD全新，18400元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表，34毫米、PVD全新，18400元。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表39毫米，中性尺寸搭配藍色面盤與精鋼表殼、表帶，31,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表39毫米，中性尺寸搭配藍色面盤與精鋼表殼、表帶，31,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表，30毫米、玫瑰金PVD雙色，34,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表，30毫米、玫瑰金PVD雙色，34,300元。圖／TISSOT提供

延伸閱讀

五月天阿信唱一半 大咖天后踢館！軋舞掀高潮「跳起來很浪」

台東跨年／天后張惠妹坐鎮！玖壹壹搭飛機快閃　超狂表演合作搶先看

翁倩玉紅遍亞洲60年！從22歲金馬影后到《阿信》神曲，回顧天后的五個第一

NBA／「湯普森船長」回來了！帶饒舌天后遊灣區

相關新聞

丟臉到國外！台北人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急自刪 網友留言抵制

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出...

每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，...

搶攻億元開運經濟！7-ELEVEN 推逾130款新春福袋、豪抽三台特斯拉

統一超（2912）7-ELEVEN針對2026年金馬奔騰新年搶攻億元開運經濟，開春福袋以門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPE...

第二屆LV獨立製表創意獎最終決選名單揭曉 5組中有3組製表人來自亞洲

第二屆路易威登獨立製表創意獎（Louis Vuitton Watch Prize for Independent Cre...

Balletcore持續風行 鬼塚虎、PUMA混血新作時髦登場

Onitsuka Tiger鬼塚虎以MEXICO 66為基底，推出揉合芭蕾舞鞋新作「MEXICO 66 TGRS」， 將...

手上的C位天后！TISSOT SRV女表 八角寶石形切割隨身輕奢

一年的尾聲，正因為要揮別過去更需要從長計議、煥然一新。瑞士天梭表（TISSOT）近日正式發表PRC 100 Solar ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。