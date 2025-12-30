手上的C位天后！TISSOT SRV女表 八角寶石形切割隨身輕奢

一年的尾聲，正因為要揮別過去更需要從長計議、煥然一新。瑞士天梭表（TISSOT）近日正式發表PRC 100 Solar 34毫米、SRV女表、Ballade系列表款，除帶來業績新一代天后級新品，更卡穩入門級瑞士表的黃金版位。

TISSOT今年三月時先發表了PRC 100 Solar表款39毫米，並在歐洲、美洲市場大受好評。品牌今年原訂第三季推出的新尺寸也因為其他市場的需求追加，讓34毫米遲至近期正式上市。PRC的三個字母分別代表著精準（Precise）、堅固（Robust）和經典（Classic），也是TISSOT品牌的重要風格DNA。根據官方資料：14個月無需充電、日常配戴僅需數分鐘的短期光照即可補充能量，一萬元左右的親民價格，並有兩年全球保固與加碼的1年延長保固，合計三年時間，都是PRC 100 Solar腕表的暢銷誘因。目前全系列共有精鋼搭配冰藍色面盤、半金色配置、PVD全金色、全銀色等多種款式，功能則有時間與日期顯示，34毫米系列訂價約自15,500元至18,400元不等，便利、務實，輕鬆享受瑞士高品質。

SRV系列表款則成為2025年的C位天后，透過祖母綠寶石般的切割，呈現俐落風格，白色、黑色、酒紅色、藍色、黃金色的多重面盤和表殼表帶配置，全數使用石英機芯，並具有時間顯示功能，價格皆在11,200至15,700元不等，並讓TISSOT的女表業績成長40%，成為新一代當家「天后」。

Ballade系列則結合瑞士天文台認證機芯特色，不僅創造出機刻雕花面盤、坑紋表圈，同時該系列表款並使用通過瑞士天文台認證的Powermatic 80自動上鍊機芯與Nivachron™️合金抗磁游絲等特點，尺寸共有39、30毫米兩種尺寸，並搭配多色彩面盤的豐富選擇。價位帶落在31,300元至34,300元（半金色鍊帶款式），同時有別於TISSOT一般款式的兩年保固、延長至三年，具有競爭力的整體、瑞士天文台認證機芯，也可成為人生第一只機械表的入門範圍高CP值之選。

TISSOT Ballad系列具有機刻雕花放射太陽紋面盤搭配羅馬數字時標，古典風格中有當代新意。圖／TISSOT提供 SRV系列表款以八角型表殼搭配豐富的玫瑰金、珍珠母貝面盤、皮帶、米蘭式表帶等豐富選擇，成為TISSOT新一代C位天后。圖／TISSOT提供 TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表，34毫米、PVD全新，18400元。圖／TISSOT提供 TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表39毫米，中性尺寸搭配藍色面盤與精鋼表殼、表帶，31,300元。圖／TISSOT提供 TISSOT Ballade系列COSC認證自動腕表，30毫米、玫瑰金PVD雙色，34,300元。圖／TISSOT提供

