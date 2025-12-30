跨年夜補給戰升溫！超商把補給點往人潮動線前移 行動販售成標配

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商 OKmove 將進駐現場，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求。OKmart /提供
因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商 OKmove 將進駐現場，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求。OKmart /提供

跨年夜補給戰升溫，業者在一級戰區不只拚門市備貨，更把「補給點」往人潮動線前移。瞄準台北101與新北跨年晚會等高密度人流場域，各超商同步加碼外場據點與行動販售，主打「現買現吃、邊走邊補給」，以縮短排隊時間、提升尖峰時段的結帳效率。

為滿足雙北跨年晚會一級戰區的跨年消費需求， 因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動7個攤位，「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等；轉場到近年人氣高漲的新北跨年晚會，因應今年淡水漁人碼頭、八里左岸雙舞台演出，7-ELEVEN動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，就近滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。

全家位於台北101、市政府週邊的一級戰區「全家」建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，提供暖呼呼的現做熱食、多款酒品，包含茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等輕食，並較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用。

因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商 OKmove 將進駐現場，推出跨年限定菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求，同時 OKCAFE 也推出特大杯買二送一優惠，滿足長時間戶外倒數的補給需求。

