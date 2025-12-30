快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

丟臉到國外！人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急自刪　網友留言抵制

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬來西亞「JOJA Bagels & Coffee」發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」截圖盜用自家的產品照。圖／擷取自threads
馬來西亞「JOJA Bagels & Coffee」發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」截圖盜用自家的產品照。圖／擷取自threads

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」直接截圖盜用自家的產品照。對此，業者也直接回應「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們都不買單，紛紛表示要拒買抵制。同時DOUBLEO’S Bagels CAFE’也被網友起底，該店過去曾因員工女兒表示店內貝果烤焦，因此解僱該名員工。

「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」在天母、士林各有一間分店，店內提供多種口味的貝果產品，獲得不少消費者青睞。但是近日馬來西亞的「JOJA Bagels & Coffee」在社群平台發文，列舉自家與DOUBLEO’S的產品照片，兩者一模一樣。JOJA Bagels也指出「右是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是。。。是直接截圖盜用的概念？？？」

隨著文章發布，網友們紛紛表達不滿。而台灣業者也跳出來留言，指出「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們均不接受，留言表示「不解釋一下為什麼盜圖嗎？」、「哇！該不會整張Menu都是盜圖吧？！」、「建議倒閉」、「連演都乾脆不演了」、「照片是2022年的，已經用了三年」

對於網友的回應，業者也留言「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主」不過網友們對此回應，表示「被抓到才在道歉」、「你以為你還是個孩子嗎」、「可以抵制了 太誇張了吧」

除此之外，網友還找出新聞爆料，DOUBLEO’S Bagels CAFE’除了此次盜用照片，今年7月時，店內一名女性員工的女兒在購買該店的產品回家後，發現貝果內側烤焦。透過母親轉達給業主之後，業主卻質疑她事後回家多做措施，導致貝果烤焦。此事件在網路發酵之後，業者又以毀壞店家名譽為由，解僱該名員工，當時再度引起後續爭議。

延伸閱讀

麥味登母公司「揚秦國際」 進口馬來西亞辣椒 邊境驗出致癌農藥

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

林俊傑女友七七驚人家世被起底 遭疑「好事近」？經紀公司曝最新回應

直播主統神想送兒子去留學 選「馬來西亞」讓網不解：有CP值？

相關新聞

丟臉到國外！人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急自刪　網友留言抵制

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出...

每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，...

有行旅／漫遊尼羅河 探索古埃及

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛...

限定DX月見四喜丼、和牛餃！長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋進駐台北101

迎接2026年，豊漁餐飲集團旗下的「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」將於12月31日同步進駐台北101美食街，各自提供壽...

李靜芳領軍巨城數位布局 用5E體驗打造新竹人的智慧城市客廳

坐落於科技城新竹的Big City遠東巨城購物中心，因地制宜推動數位轉型，並在零售業面臨缺工挑戰的環境下，打造出結合科技...

第三間「島語」插旗桃園！雪蟹腳、野生沙公、魚子醬帆立貝通通吃到飽

甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」，繼今年8月底於高雄漢神百貨開設第二間分店後，即日起正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。