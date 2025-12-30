聽新聞
0:00 / 0:00
每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議
荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元，消息一出立刻引來不少網友留言，有人認為「又漲？還有很多家5元的可選」、但也有人覺得「還是便宜！好吃最重要，管他漲多少」。
高雄鳳山瑞竹、瑞興路上，短短約1分鐘車程，聚集多家肉圓店因此被稱為「肉圓一條街」。其中，傳承二代的「李家肉圓」飄香超過50年，是許多在地人的愛店，也曾獲各大美食節目報導過。店家招牌是可以「一口吃」的珍珠肉圓，主打用在來米漿粉裹上咬勁十足的後豬腿肉，現包現蒸，由於每顆都是親民的銅板價，不少人來都是一口氣點十幾顆。
根據網友分享，由於原物料持續上漲的壓力，李家肉圓將自明年1月1日起，肉圓每顆漲到8元、湯類則漲到每碗35元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言