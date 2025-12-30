每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元，消息一出立刻引來不少網友留言，有人認為「又漲？還有很多家5元的可選」、但也有人覺得「還是便宜！好吃最重要，管他漲多少」。

高雄鳳山瑞竹、瑞興路上，短短約1分鐘車程，聚集多家肉圓店因此被稱為「肉圓一條街」。其中，傳承二代的「李家肉圓」飄香超過50年，是許多在地人的愛店，也曾獲各大美食節目報導過。店家招牌是可以「一口吃」的珍珠肉圓，主打用在來米漿粉裹上咬勁十足的後豬腿肉，現包現蒸，由於每顆都是親民的銅板價，不少人來都是一口氣點十幾顆。

根據網友分享，由於原物料持續上漲的壓力，李家肉圓將自明年1月1日起，肉圓每顆漲到8元、湯類則漲到每碗35元。 高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元。圖/摘自李家肉圓FB

