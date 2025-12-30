快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元。圖/摘自李家肉圓官網
高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元。圖/摘自李家肉圓官網

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元，消息一出立刻引來不少網友留言，有人認為「又漲？還有很多家5元的可選」、但也有人覺得「還是便宜！好吃最重要，管他漲多少」。

高雄鳳山瑞竹、瑞興路上，短短約1分鐘車程，聚集多家肉圓店因此被稱為「肉圓一條街」。其中，傳承二代的「李家肉圓」飄香超過50年，是許多在地人的愛店，也曾獲各大美食節目報導過。店家招牌是可以「一口吃」的珍珠肉圓，主打用在來米漿粉裹上咬勁十足的後豬腿肉，現包現蒸，由於每顆都是親民的銅板價，不少人來都是一口氣點十幾顆。

根據網友分享，由於原物料持續上漲的壓力，李家肉圓將自明年1月1日起，肉圓每顆漲到8元、湯類則漲到每碗35元。

高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元。圖/摘自李家肉圓FB
高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，調漲為8元。圖/摘自李家肉圓FB

肉圓

延伸閱讀

林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

鳳山造勢破10萬人 林岱樺哽咽憶亡父坐黑牢：難道兩代要受同款冤枉？

本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

林岱樺鳳山造勢塞爆捷運站 活動未開始已湧入5萬支持者

相關新聞

丟臉到國外！人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急自刪　網友留言抵制

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出...

每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，...

有行旅／漫遊尼羅河 探索古埃及

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛...

限定DX月見四喜丼、和牛餃！長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋進駐台北101

迎接2026年，豊漁餐飲集團旗下的「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」將於12月31日同步進駐台北101美食街，各自提供壽...

李靜芳領軍巨城數位布局 用5E體驗打造新竹人的智慧城市客廳

坐落於科技城新竹的Big City遠東巨城購物中心，因地制宜推動數位轉型，並在零售業面臨缺工挑戰的環境下，打造出結合科技...

第三間「島語」插旗桃園！雪蟹腳、野生沙公、魚子醬帆立貝通通吃到飽

甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」，繼今年8月底於高雄漢神百貨開設第二間分店後，即日起正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。