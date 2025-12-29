限定DX月見四喜丼、和牛餃！長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋進駐台北101

快訊

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「長浜魚屋」以日本進口的海鮮食材，推出多款海鮮餐點。圖／豊漁餐飲集團提供
迎接2026年，豊漁餐飲集團旗下的「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」將於12月31日同步進駐台北101美食街，各自提供壽喜燒、博多水炊鍋，還有黑鮪魚丼、隱藏版豪華海鮮丼等特色餐點，還有限定料理同步登場，並可享餐點加購優惠。

「牛喜壽喜燒水炊鍋」全台已有6家分店，台北101店為品牌第7間分店，提供22席板前座位。店內以個人鍋型態提供關西風壽喜燒、博多水炊鍋，其中壽喜燒先以和牛牛油熱鍋，加入洋蔥泥與日本上白糖拌炒，淋上特製醬汁後輕涮肉品，並可搭配大成「上品語」生食級雞蛋或松露蛋液泡泡。水炊鍋則以博多鍋物文化為基礎，可搭配手工雞肉丸或台北101店限定新品「和牛餃」，最後還可以鍋底製成雜炊結尾。

同步登場的「長浜魚屋」，設計16席板前座位，呈現日本福岡傳統屋台樣貌，使用日本漁港空運直送新鮮海產，提供招牌「黑鮪魚丼」、「隱藏版豪華海鮮丼」等料理。歡慶101店開幕，特別推出期間限定「DX月見四喜丼」，集結海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵四大人氣食材，增添奢華亮點。

活動期間至牛喜壽喜燒水炊鍋，消費任一套餐即可以198元加購「A5黑毛和牛特盛」100克；至長浜魚屋消費任意主餐，加價198元，即可獲得「黑鮪魚盛合」。

長浜魚屋期間限定單點「黑鮪魚盛合」，加購價198元。圖／豊漁餐飲集團提供
雞湯為基底的「水炊鍋」，湯頭溫潤清雅。圖／豊漁餐飲集團提供
牛喜主打個人化的「關西風壽喜燒」。圖／豊漁餐飲集團提供
長浜魚屋101店推出期間限定「DX月見四喜丼」，集結海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵等人氣食材。圖／豊漁餐飲集團提供
「隱藏版豪華海鮮丼」使用鮑魚、北海道生食級干貝、海大蝦、真鯛與黑鮪魚等食材，每份698元。圖／豊漁餐飲集團提供
