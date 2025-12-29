第三間「島語」插旗桃園！雪蟹腳、野生沙公、魚子醬帆立貝通通吃到飽
甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」，繼今年8月底於高雄漢神百貨開設第二間分店後，即日起正式進駐桃園台茂購物中心，開設「島語 桃園台茂店」，為品牌第三間分店。同時新推出「雪蟹腳」、「魚子醬蒜香帆立貝」等不同餐點，更添豐富性。
島語桃園台茂店由原本的漢來海港台茂店改裝升級而成，從原本的300個座位數，減少為270個，打造更舒適、寬敞的用餐區域，同時，台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，以作為候位區使用。
作為第三間分店，島語桃園台茂店在設計上再次進化，規劃有沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽9座島檯，並打造挑高天花板與洞穴意象的迎賓入口。針對座席區，區分為前後二大區塊，前區的座位置於中央，周圍各島環抱，並透過裝置藝術手法在天花板上刻畫出海流意象線條，結合光源變化，創造出山海流動的情境；後區座席則以科技投影的手法，將四季山林的豐饒色彩投射在巨大的透光燈罩，打造猶如小劇場般的環境。
9大主題餐檯中，主打海鮮食材的「鮮區」，新推出來自南極深海的「雪蟹腳」，以急速活凍保鮮技術，鎖住原始鮮甜肉汁與綿密肉質，另外還有肉質飽滿的「野生沙公」。為海鮮添加煙火氣的「炙區」，則新推出「魚子醬蒜香帆立貝」，將帆立貝搭配進口魚子醬，呈現豐富的口感與鮮明海味。
提供各項炸物的「極區」設置4個板前座位，可以欣賞到專業廚師現場烹調的技術，同時主廚研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心，展現復古台式風貌。「膳區」新推出經典菜色「極品佛跳牆」，讓民眾平日用餐也能感受豐盛年味；「盛區」供應日式料理，包含炙燒握壽司、手捲、現流生魚片等人氣品項。
「炙區」提供現烤牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排等餐點，營造置身西餐廳的精緻體驗。除此之外，針對「沁區」、「膳區」、「鮮區」、「沁區」「繽區」等不同餐檯，也各自推出「蜂蜜拿鐵」、「好桃器」、「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等不同新品。
