快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

影／信用部「變裝」農產直銷站 麻豆農會玩創意衝買氣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影

信用部「變裝」成農特產直銷站；台南市麻豆區農會拚買氣，將農會信用部大廳部分空間闢為直銷站，販售各地農會人氣商品，未來打算擴及農會現有其他分部，吸引更多消費者上門。

信用部大廳入口兩側挪出部分空間整齊擺設各地農會人氣商品、零食，包括安定農會芝麻糖、更有來自花蓮瑞穗蜜香紅茶爆米花、還有來自日月潭魚池農會的香菇燒、雲林台西農會的烤玉米零食，都是在坊間超市賣場不易見到而網路討論度相當高的商品。

此外還有麻豆自家農會的柚花系列洗髮精、沐浴乳、柚子參等，農會人員打趣說，這算是「主場優勢」，提高自家商品能見度，也可買到農友栽種甫收成的南瓜、火龍果、小番茄、楊桃、柑橘等新鮮蔬果，可說是另類小型超市，商品琳瑯滿目，

麻豆農會理事長陳彰茂、常務監事李寶輝、總幹事孫慈敏等人今天出席農特產直銷站啟用，現有農會超市因裝潢精緻且產品多樣，被譽為具質感的日系風農會超市，營造的時尚風格，顛覆外界對一般農會超市刻板印象。

孫慈敏受訪說，農會這次規畫特別的櫃位，精挑特別農會系列人氣商品，鄉親們來農會洽公時，也多了選購管道，如果消費者反應不錯，打算再推廣至農會現有安業、復光分部，營造農會不一樣的風格。

麻豆農會總幹事孫慈敏向鄉親介紹商品特色。記者謝進盛／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏向鄉親介紹商品特色。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區農會將信用部大廳部分闢為農特產直銷站，一兼二顧拚買氣。記者謝進盛／攝影
現場可購得當令新鮮蔬果。記者謝進盛／攝影
現場可購得當令新鮮蔬果。記者謝進盛／攝影
現場有擺設整排麻豆農會自家商品，農會人員打趣說展現「主場優勢」。記者謝進盛／攝影
現場有擺設整排麻豆農會自家商品，農會人員打趣說展現「主場優勢」。記者謝進盛／攝影

農會 超市 信用

延伸閱讀

彰化埔心農會積極招商獨步全縣 第二家餐廳鎖定年輕族群開幕

竹市敬老卡核發6.4萬人 明年起開放行動不便者家屬代買

南投信義鄉梅花逐漸綻放 農會估115年1月5日起盛開

內埔旅運站今動土 周春米：內埔也將設國民運動中心、社會住宅

相關新聞

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交...

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到

中華航空今宣布，明年1月1日起將攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點，台灣出發...

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。