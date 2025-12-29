影／信用部「變裝」農產直銷站 麻豆農會玩創意衝買氣
信用部「變裝」成農特產直銷站；台南市麻豆區農會拚買氣，將農會信用部大廳部分空間闢為直銷站，販售各地農會人氣商品，未來打算擴及農會現有其他分部，吸引更多消費者上門。
信用部大廳入口兩側挪出部分空間整齊擺設各地農會人氣商品、零食，包括安定農會芝麻糖、更有來自花蓮瑞穗蜜香紅茶爆米花、還有來自日月潭魚池農會的香菇燒、雲林台西農會的烤玉米零食，都是在坊間超市賣場不易見到而網路討論度相當高的商品。
此外還有麻豆自家農會的柚花系列洗髮精、沐浴乳、柚子參等，農會人員打趣說，這算是「主場優勢」，提高自家商品能見度，也可買到農友栽種甫收成的南瓜、火龍果、小番茄、楊桃、柑橘等新鮮蔬果，可說是另類小型超市，商品琳瑯滿目，
麻豆農會理事長陳彰茂、常務監事李寶輝、總幹事孫慈敏等人今天出席農特產直銷站啟用，現有農會超市因裝潢精緻且產品多樣，被譽為具質感的日系風農會超市，營造的時尚風格，顛覆外界對一般農會超市刻板印象。
孫慈敏受訪說，農會這次規畫特別的櫃位，精挑特別農會系列人氣商品，鄉親們來農會洽公時，也多了選購管道，如果消費者反應不錯，打算再推廣至農會現有安業、復光分部，營造農會不一樣的風格。
