華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到

中華航空今宣布，明年1月1日起將攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點，台灣出發飛往歐美籍大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。

T+T 餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。

此次聯名餐點，豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，包含主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」 、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。

豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也提供招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」；經濟艙則有主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。

華航空品營銷處處長曹志芬表示，「T+T」以當代料理為特色，結合亞洲不同菜系，同時融入許多台灣在地食材，像是其代表菜色「玫瑰鴨松露車輪餅」所用的鴨肉來自彰化，另還有用到南投的青木瓜絲、屏東蓮霧等，要將這些菜色在高空重現是非常高難度的事情，明年全艙等都吃得到。

曹志芬說，此次最難重現的菜色就是「玫瑰鴨松露車輪餅」，耗時8個月時間研發，在機上設備有限的情況下，盼還原外酥內軟的口感，因此麵皮、內容物上都需要調整。

華航表示，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠 、法朋、 陽明春天及小小樹食等品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台，旅客可於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點。 豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、更同步享用商務艙招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。圖／華航提供 華航與T+T聯手推出星級招牌 「玫瑰鴨松露車輪餅」 。圖／華航提供 2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，皆可享用與T+T聯名打造東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴。圖／華航提供

商品推薦