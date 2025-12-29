華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到
中華航空今宣布，明年1月1日起將攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點，台灣出發飛往歐美籍大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。
T+T 餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。
此次聯名餐點，豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，包含主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」 、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。
豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也提供招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」；經濟艙則有主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。
華航空品營銷處處長曹志芬表示，「T+T」以當代料理為特色，結合亞洲不同菜系，同時融入許多台灣在地食材，像是其代表菜色「玫瑰鴨松露車輪餅」所用的鴨肉來自彰化，另還有用到南投的青木瓜絲、屏東蓮霧等，要將這些菜色在高空重現是非常高難度的事情，明年全艙等都吃得到。
曹志芬說，此次最難重現的菜色就是「玫瑰鴨松露車輪餅」，耗時8個月時間研發，在機上設備有限的情況下，盼還原外酥內軟的口感，因此麵皮、內容物上都需要調整。
華航表示，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠 、法朋、 陽明春天及小小樹食等品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台，旅客可於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言