快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航攜手米其林一星餐廳 T+T，推出當代亞洲風味高空饗宴。華航空品營銷處處長曹志芬（中）與 T+T創辦人暨主廚蔡元善（左2）與主廚李至正 (右2) 共同出席。圖／華航提供
華航攜手米其林一星餐廳 T+T，推出當代亞洲風味高空饗宴。華航空品營銷處處長曹志芬（中）與 T+T創辦人暨主廚蔡元善（左2）與主廚李至正 (右2) 共同出席。圖／華航提供

華航空今宣布，明年1月1日起將攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點，台灣出發飛往歐美籍大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。

T+T 餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。

此次聯名餐點，豪華商務艙以「T+T」極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，包含主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」 、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。

豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也提供招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」；經濟艙則有主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。

華航空品營銷處處長曹志芬表示，「T+T」以當代料理為特色，結合亞洲不同菜系，同時融入許多台灣在地食材，像是其代表菜色「玫瑰鴨松露車輪餅」所用的鴨肉來自彰化，另還有用到南投的青木瓜絲、屏東蓮霧等，要將這些菜色在高空重現是非常高難度的事情，明年全艙等都吃得到。

曹志芬說，此次最難重現的菜色就是「玫瑰鴨松露車輪餅」，耗時8個月時間研發，在機上設備有限的情況下，盼還原外酥內軟的口感，因此麵皮、內容物上都需要調整。

華航表示，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠 、法朋、 陽明春天及小小樹食等品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台，旅客可於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點。

豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、更同步享用商務艙招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。圖／華航提供
豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、更同步享用商務艙招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。圖／華航提供
華航與T+T聯手推出星級招牌 「玫瑰鴨松露車輪餅」 。圖／華航提供
華航與T+T聯手推出星級招牌 「玫瑰鴨松露車輪餅」 。圖／華航提供
2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，皆可享用與T+T聯名打造東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴。圖／華航提供
2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，皆可享用與T+T聯名打造東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴。圖／華航提供

華航 烤雞腿

延伸閱讀

華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

太獨特！60年代華航空姐制服「短襖配長褲」 俏麗短裙去哪了？

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

培植基層運動 旅美雙星返台開球華航公益棒球營前進新竹

相關新聞

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交...

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

華航攜手米其林一星「T+T」推全新機上餐 長程線全艙等都吃得到

中華航空今宣布，明年1月1日起將攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點，台灣出發...

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。