小宅烘焙進化論：蒸氣循環技術如何解決小烤箱「乾、硬、焦」三大痛點？
【台北訊】 隨著都市居住空間縮減，「小體積、多功能」的小型家電成為小資族與外宿族的首選。然而，傳統小烤箱長久以來存在加熱不均、食物水分易流失等限制。針對此市場觀察，家電品牌「ikiiki 伊崎家電」與重視設計美學的「有設計團隊（uDesign）」近期展開跨界合作，針對現代人對居家烘焙的品質要求，發布新款「蒸氣小烤箱」，試圖透過技術改良提升居家烘焙的精緻度。
★從「能烤熟」到「烤得好」：蒸氣循環技術的應用
傳統小烤箱常因空間狹窄，導致熱源距離食物過近，造成外部焦黑但內部乾柴的狀況。新款烤箱導入了「蒸氣循環加熱」機制，透過注水孔設計，在紅外線傳導過程中產生水蒸氣，於食物表面形成一層薄膜。這項技術的核心在於平衡濕度，有效防止麵包、吐司在加熱時水分流失，從而重現剛出爐時的外酥內軟口感。
★空間優化：深型設計與 11L 容量的平衡
除了口感提升，空間利用率也是現代家電的關鍵。不同於市面上常見的寬淺型烤箱，該款產品採用「深型空間設計」，優點在於減少檯面佔用寬度，同時增加高度空間，讓需要膨發空間的蛋糕或較厚的食材也能在小烤箱中完成，打破了小容量烤箱僅能處理薄片食物的刻板印象。
在效能配置上，1300W 的大火力搭配石英燈管，旨在實現快速且均勻的受熱效果。此外，專利雙層切換設計使 11L 的空間能更彈性地因應不同料理需求。
★簡約美學融入現代廚房
在操作介面上，品牌選擇回歸直覺，採用雙旋鈕控制時間與溫度，並配備鍍鋁合金烤網與集屑盤，以簡化清潔程序。對講求效率的現代消費者而言，減少繁雜的操作與後續維護，是家電融入日常生活的關鍵。
【ikiiki 蒸好烤】蒸氣小烤箱預計將於 12 月 30 日上午 10:30 在嘖嘖募資平台正式亮相。這款針對「精緻口感」與「空間效率」開發的新作，是否能改變大眾對小型烤箱的評價，值得後續市場觀察。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言