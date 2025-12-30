小宅烘焙進化論：蒸氣循環技術如何解決小烤箱「乾、硬、焦」三大痛點？

快訊

【台北訊】 隨著都市居住空間縮減，「小體積、多功能」的小型家電成為小資族與外宿族的首選。然而，傳統小烤箱長久以來存在加熱不均、食物水分易流失等限制。針對此市場觀察，家電品牌「ikiiki 伊崎家電」與重視設計美學的「有設計團隊（uDesign）」近期展開跨界合作，針對現代人對居家烘焙的品質要求，發布新款「蒸氣小烤箱」，試圖透過技術改良提升居家烘焙的精緻度。

★從「能烤熟」到「烤得好」：蒸氣循環技術的應用

傳統小烤箱常因空間狹窄，導致熱源距離食物過近，造成外部焦黑但內部乾柴的狀況。新款烤箱導入了「蒸氣循環加熱」機制，透過注水孔設計，在紅外線傳導過程中產生水蒸氣，於食物表面形成一層薄膜。這項技術的核心在於平衡濕度，有效防止麵包、吐司在加熱時水分流失，從而重現剛出爐時的外酥內軟口感。

★空間優化：深型設計與 11L 容量的平衡

除了口感提升，空間利用率也是現代家電的關鍵。不同於市面上常見的寬淺型烤箱，該款產品採用「深型空間設計」，優點在於減少檯面佔用寬度，同時增加高度空間，讓需要膨發空間的蛋糕或較厚的食材也能在小烤箱中完成，打破了小容量烤箱僅能處理薄片食物的刻板印象。

在效能配置上，1300W 的大火力搭配石英燈管，旨在實現快速且均勻的受熱效果。此外，專利雙層切換設計使 11L 的空間能更彈性地因應不同料理需求。

★簡約美學融入現代廚房

在操作介面上，品牌選擇回歸直覺，採用雙旋鈕控制時間與溫度，並配備鍍鋁合金烤網與集屑盤，以簡化清潔程序。對講求效率的現代消費者而言，減少繁雜的操作與後續維護，是家電融入日常生活的關鍵。

【ikiiki 蒸好烤】蒸氣小烤箱預計將於 12 月 30 日上午 10:30 在嘖嘖募資平台正式亮相。這款針對「精緻口感」與「空間效率」開發的新作，是否能改變大眾對小型烤箱的評價，值得後續市場觀察。

