「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe Soccer Awards頒獎典禮上，獲頒2025 年度最佳中東球員獎的照片。今年已經40歲的他感性地表示，以此特別的時刻來告別2025年：「我保持一貫的熱情、承諾、與對目標的強烈渴望。感謝所有今年支持我的人。」

不過他在典禮上配戴的全鑲鑽款式百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus腕表則成為網友熱議話題，該表預估價格超過2,000萬台幣。除了引人注目的鑽表，他也配戴了相呼應的單鑽耳環和鑽戒，而坐在他身邊的未婚妻Georgina Rodriguez，手上那枚巨大的橢圓形鑽戒吸睛度也完全毫不遜色。在經歷了近 八年戀情後，C羅於 2025 年 8 月以這枚巨鑽向她求婚。據外媒報導，該科求婚戒指所鑲嵌的大型橢圓形主鑽約 20-30克拉、白金底座配有對稱側鑽，價值約在6,000萬台幣以上。 C羅配戴鑲鑽款式百達翡麗Nautilus腕表出席杜拜Globe Soccer Awards。圖／摘自IG @cristiano C羅配戴鑲鑽款式百達翡麗Nautilus腕表出席杜拜Globe Soccer Awards。圖／摘自IG @cristiano C羅配戴鑲鑽款式百達翡麗Nautilus腕表出席杜拜Globe Soccer Awards。圖／摘自IG @cristiano

商品推薦