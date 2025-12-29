200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交文化與場域交融的複合式空間，打造出創新的營運模式，提供咖啡、創意料理、烘焙麵包等多樣化餐食。為慶祝首店開幕，即日起至1月底期間，消費限時享88折優惠。

全新開幕的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，介於捷運新埔、板橋、板新站之間。全店空間兩百餘坪，挑高超過7米，並透過大片落地窗營造出輕鬆明亮的用餐氛圍。店內規劃有提供嚴選咖啡、特製調飲的「雙面吧台區」，還有能夠近距離欣賞師傅製作麵包過程的「現作糕點區」。另外「白霧餐桌區」提供早午餐與晚餐服務；「時光自由區」則透過高低階梯座位，讓民眾能夠盡興享用餐點與飲品。透過多樣化的空間規劃，白霧時光重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客能在同一空間中找到最適合自己的角落，共享生活節奏。

餐點部份，白霧時光秉持路易莎集團的精品平價精神，並結合創新營運模式，加上地中海、義式與台式元素，提供近百道的特色餐點。其中包括晨光蛋香三明治、白霧慢燻厚火腿堡等輕食，價格98～108元不等，另還有初曦、日出、山丘、原野等多款早午餐風格盤餐，吃得到太陽蛋、德式脆腸、瑪芬麵包、馬告香煎雞胸、布里歐法式吐司、鐵鍋烤雲鬆餅等不同料理組合，每套208元起。亦提供有聚餐豪華豬肋排、白霧牛排、泰式香茅雞腿等經典主餐，還有多種口味的義大利麵、燉飯、窯烤披薩、特色沙拉，價格多落於200～400元之間。

不僅如此，白霧時光還提供有咖啡奶霜巴斯克、慢烤焦糖鳳梨派、京都抹茶草莓派等多款甜點，以及脆脆菠蘿、蒜可頌、培根麥穗等豐富的烘焙麵包。針對追求放鬆的晚間時段，則可透過精釀啤酒、佐餐炸物的搭配，享受輕鬆的微醺時光。店內主打的「咖啡三重奏」，能夠一次品飲淺、中、深焙三種焙度的咖啡，感受不同產區的層次與風格；「水果西西里咖啡」選用淺焙咖啡豆搭配新鮮水果，營造清爽酸香的感受，另外也有「白霧水果茶」、「白霧1＋1」、「白霧康普茶」等飲品可供選擇。

隨著「白霧時光」的成立，路易莎集團旗下已有青焰炭火熟成牛排、初泰、玖仰茶食文化等8個不同品牌。路易莎董事長暨創辦人黃銘賢表示，自己開設第一家咖啡店時，就一直想要做出現烤麵包、豐盛早午餐搭配精品咖啡的幸福感，但當時礙於經濟能力而延後。近年隨著品牌餐飲發展成熟，才能匯集精華打造「白霧時光」，並發展出全新營運模式，預計明年將會再拓展8間分店。 白霧時光提供有多款烘焙麵包。記者陳睿中／攝影 「白霧時光」以多功能的開放空間結合大片落地窗，營造出休閒放鬆的用餐氛圍。圖／路易莎集團提供 「山丘」內含瑪芬麵包、水波蛋、起司奶油醬、培根、歐芹、時光雙選，每份218元。記者陳睿中／攝影 全新開幕的「白霧時光」約200坪，挑高7米。記者陳睿中／攝影 吃得到西式炒蛋、小可頌、馬告相煎雞胸、刺蔥奶油醬與時光雙選的「原野」，每份278元。記者陳睿中／攝影 「時光自由區」透過高低階梯座位，讓民眾能夠盡興享用餐點與飲品。記者陳睿中／攝影 半開放的「現作糕點區」，能夠近距離欣賞師傅製作麵包的過程。記者陳睿中／攝影 白霧時光以雙面式吧台，提供多款精選咖啡與特色飲品。記者陳睿中／攝影 白霧時光延續品牌精神，並加上地中海、義式與台式元素，提供近百道的特色餐點。圖／路易莎集團提供 白霧時光透過複合式型態，打造多樣化的空間運用。記者陳睿中／攝影 聚餐豪華豬肋排，每份398元。記者陳睿中／攝影 店內供應「檸檬奶露蛋糕」、「蘭姆葡萄咖啡蛋糕」等多種甜點。記者陳睿中／攝影 馬告鹹豬肉窯烤方磚PIZZA，298元。記者陳睿中／攝影 「藍海」內含歐姆蛋、奶油法棍、鮸魚、馬告奶油醬、時光雙選，每份288元。記者陳睿中／攝影 台灣海鮮燉飯，每份328元。記者陳睿中／攝影

商品推薦