快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
路易莎董事長暨創辦人黃銘賢。圖／路易莎集團提供
路易莎董事長暨創辦人黃銘賢。圖／路易莎集團提供

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交文化與場域交融的複合式空間，打造出創新的營運模式，提供咖啡、創意料理、烘焙麵包等多樣化餐食。為慶祝首店開幕，即日起至1月底期間，消費限時享88折優惠。

全新開幕的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，介於捷運新埔、板橋、板新站之間。全店空間兩百餘坪，挑高超過7米，並透過大片落地窗營造出輕鬆明亮的用餐氛圍。店內規劃有提供嚴選咖啡、特製調飲的「雙面吧台區」，還有能夠近距離欣賞師傅製作麵包過程的「現作糕點區」。另外「白霧餐桌區」提供早午餐與晚餐服務；「時光自由區」則透過高低階梯座位，讓民眾能夠盡興享用餐點與飲品。透過多樣化的空間規劃，白霧時光重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客能在同一空間中找到最適合自己的角落，共享生活節奏。

餐點部份，白霧時光秉持路易莎集團的精品平價精神，並結合創新營運模式，加上地中海、義式與台式元素，提供近百道的特色餐點。其中包括晨光蛋香三明治、白霧慢燻厚火腿堡等輕食，價格98～108元不等，另還有初曦、日出、山丘、原野等多款早午餐風格盤餐，吃得到太陽蛋、德式脆腸、瑪芬麵包、馬告香煎雞胸、布里歐法式吐司、鐵鍋烤雲鬆餅等不同料理組合，每套208元起。亦提供有聚餐豪華豬肋排、白霧牛排、泰式香茅雞腿等經典主餐，還有多種口味的義大利麵、燉飯、窯烤披薩、特色沙拉，價格多落於200～400元之間。

不僅如此，白霧時光還提供有咖啡奶霜巴斯克、慢烤焦糖鳳梨派、京都抹茶草莓派等多款甜點，以及脆脆菠蘿、蒜可頌、培根麥穗等豐富的烘焙麵包。針對追求放鬆的晚間時段，則可透過精釀啤酒、佐餐炸物的搭配，享受輕鬆的微醺時光。店內主打的「咖啡三重奏」，能夠一次品飲淺、中、深焙三種焙度的咖啡，感受不同產區的層次與風格；「水果西西里咖啡」選用淺焙咖啡豆搭配新鮮水果，營造清爽酸香的感受，另外也有「白霧水果茶」、「白霧1＋1」、「白霧康普茶」等飲品可供選擇。

隨著「白霧時光」的成立，路易莎集團旗下已有青焰炭火熟成牛排、初泰、玖仰茶食文化等8個不同品牌。路易莎董事長暨創辦人黃銘賢表示，自己開設第一家咖啡店時，就一直想要做出現烤麵包、豐盛早午餐搭配精品咖啡的幸福感，但當時礙於經濟能力而延後。近年隨著品牌餐飲發展成熟，才能匯集精華打造「白霧時光」，並發展出全新營運模式，預計明年將會再拓展8間分店。

白霧時光提供有多款烘焙麵包。記者陳睿中／攝影
白霧時光提供有多款烘焙麵包。記者陳睿中／攝影
「白霧時光」以多功能的開放空間結合大片落地窗，營造出休閒放鬆的用餐氛圍。圖／路易莎集團提供
「白霧時光」以多功能的開放空間結合大片落地窗，營造出休閒放鬆的用餐氛圍。圖／路易莎集團提供
「山丘」內含瑪芬麵包、水波蛋、起司奶油醬、培根、歐芹、時光雙選，每份218元。記者陳睿中／攝影
「山丘」內含瑪芬麵包、水波蛋、起司奶油醬、培根、歐芹、時光雙選，每份218元。記者陳睿中／攝影
全新開幕的「白霧時光」約200坪，挑高7米。記者陳睿中／攝影
全新開幕的「白霧時光」約200坪，挑高7米。記者陳睿中／攝影
吃得到西式炒蛋、小可頌、馬告相煎雞胸、刺蔥奶油醬與時光雙選的「原野」，每份278元。記者陳睿中／攝影
吃得到西式炒蛋、小可頌、馬告相煎雞胸、刺蔥奶油醬與時光雙選的「原野」，每份278元。記者陳睿中／攝影
「時光自由區」透過高低階梯座位，讓民眾能夠盡興享用餐點與飲品。記者陳睿中／攝影
「時光自由區」透過高低階梯座位，讓民眾能夠盡興享用餐點與飲品。記者陳睿中／攝影
半開放的「現作糕點區」，能夠近距離欣賞師傅製作麵包的過程。記者陳睿中／攝影
半開放的「現作糕點區」，能夠近距離欣賞師傅製作麵包的過程。記者陳睿中／攝影
白霧時光以雙面式吧台，提供多款精選咖啡與特色飲品。記者陳睿中／攝影
白霧時光以雙面式吧台，提供多款精選咖啡與特色飲品。記者陳睿中／攝影
白霧時光延續品牌精神，並加上地中海、義式與台式元素，提供近百道的特色餐點。圖／路易莎集團提供
白霧時光延續品牌精神，並加上地中海、義式與台式元素，提供近百道的特色餐點。圖／路易莎集團提供
白霧時光透過複合式型態，打造多樣化的空間運用。記者陳睿中／攝影
白霧時光透過複合式型態，打造多樣化的空間運用。記者陳睿中／攝影
聚餐豪華豬肋排，每份398元。記者陳睿中／攝影
聚餐豪華豬肋排，每份398元。記者陳睿中／攝影
店內供應「檸檬奶露蛋糕」、「蘭姆葡萄咖啡蛋糕」等多種甜點。記者陳睿中／攝影
店內供應「檸檬奶露蛋糕」、「蘭姆葡萄咖啡蛋糕」等多種甜點。記者陳睿中／攝影
馬告鹹豬肉窯烤方磚PIZZA，298元。記者陳睿中／攝影
馬告鹹豬肉窯烤方磚PIZZA，298元。記者陳睿中／攝影
「藍海」內含歐姆蛋、奶油法棍、鮸魚、馬告奶油醬、時光雙選，每份288元。記者陳睿中／攝影
「藍海」內含歐姆蛋、奶油法棍、鮸魚、馬告奶油醬、時光雙選，每份288元。記者陳睿中／攝影
台灣海鮮燉飯，每份328元。記者陳睿中／攝影
台灣海鮮燉飯，每份328元。記者陳睿中／攝影

咖啡豆 麵包 路易莎

延伸閱讀

路易莎以咖啡為核心生活風格「白霧時光」展店新篇章

路易莎多品牌戰線擴大 白霧時光明年開8店、明年全集團家數上看650家

為何瑞幸登台難複製中國成功？ 路易莎董座揭三大關鍵原因

喝茶或咖啡哪個對骨骼更好？澳洲研究曝「咖啡喝超過臨界點恐傷骨」

相關新聞

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交...

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe ...

華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

華航（2610）29日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。