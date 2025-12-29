快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航攜手米其林一星餐廳T+T推出高空饗宴。華航空品營銷處處長曹志芬（中）與T+T創辦人暨主廚蔡元善（左2）。業者提供
華航攜手米其林一星餐廳T+T推出高空饗宴。華航空品營銷處處長曹志芬（中）與T+T創辦人暨主廚蔡元善（左2）。業者提供

華航（2610）29日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自 2026年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。

華航以T+T一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中也能展開美食風味的探索樂趣。

T+T餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。

T+T大膽創新的料理風格，完美契合華航希望為旅客設想的餐飲理念，本次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」的細膩，轉化成三萬英尺專屬的星級美饌。

此次聯名餐點，豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，這道經典料理呈現了台灣街邊小吃的日常情懷，是旅客溫暖的驚喜。

多層次的風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，以及造型充滿趣味「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的Fine Dining餐桌體驗。

豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤後香氣飽滿的雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾；另外也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將台灣熟悉的小點化心為高空驚喜。

經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製的雞油飯，搭配燉煮的雞肉與黃咖哩，帶給旅客跨文化旅行感的風味；而「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹的口味，展現華航餐飲的創新服務。

華航致力將台灣餐飲創意推向國際，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天及小小樹食等眾多知名品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台。歡迎旅客於班機起飛24小時前透過華航網站預訂餐點，搶先感受米其林星級品牌專為高空設計的美味創意。

華航與T+T聯手推出星級招牌「玫瑰鴨松露車輪餅」。業者提供
華航與T+T聯手推出星級招牌「玫瑰鴨松露車輪餅」。業者提供
豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、更同步享用商務艙招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。業者提供
豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、更同步享用商務艙招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。業者提供
2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，皆可享用與T+T聯名打造東南亞風味。業者提供
2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，皆可享用與T+T聯名打造東南亞風味。業者提供

華航 料理 餐飲 米其林

延伸閱讀

車輪餅登高空 華航攜手米其林餐廳推機上餐

太獨特！60年代華航空姐制服「短襖配長褲」 俏麗短裙去哪了？

華航勇奪ESG交通運輸永續金獎 唯一蟬聯兩屆航空業者

「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

相關新聞

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交...

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe ...

華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

華航（2610）29日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。