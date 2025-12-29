華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴
華航（2610）29日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自 2026年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。
華航以T+T一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中也能展開美食風味的探索樂趣。
T+T餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。
T+T大膽創新的料理風格，完美契合華航希望為旅客設想的餐飲理念，本次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」的細膩，轉化成三萬英尺專屬的星級美饌。
此次聯名餐點，豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，這道經典料理呈現了台灣街邊小吃的日常情懷，是旅客溫暖的驚喜。
多層次的風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，以及造型充滿趣味「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的Fine Dining餐桌體驗。
豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤後香氣飽滿的雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾；另外也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將台灣熟悉的小點化心為高空驚喜。
經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製的雞油飯，搭配燉煮的雞肉與黃咖哩，帶給旅客跨文化旅行感的風味；而「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹的口味，展現華航餐飲的創新服務。
華航致力將台灣餐飲創意推向國際，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天及小小樹食等眾多知名品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台。歡迎旅客於班機起飛24小時前透過華航網站預訂餐點，搶先感受米其林星級品牌專為高空設計的美味創意。
