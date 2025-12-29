報時光明星商品「特別日訂製書」亮相超橘派對 留下最重要的那一天
2026年1月3日、4日，全台第一個專為45+朋友打造的「Super Orange超橘派對」將於台北松山文創園區5號倉庫熱鬧登場。本次活動以「穿越時光」為策展主軸，邀請走過人生不同階段的朋友，在音樂、影像與記憶交織中，再次回望屬於自己的青春歲月。報時光將攜旗下多款品牌周邊商品參與活動，與派對精神深度呼應，打造一場兼具收藏與生活實用性的時光體驗。
活動現場，舊日新聞化為裝飾，以不同顏色的透色看板層層排列，呈現1990年至2025年的娛樂新聞精華，形成一條新聞時光隧道，讓觀展者重溫熟悉的成長記憶。展區同時規劃橫跨35年的新聞照片攝影展，以及老照片放映秀，讓曾經的青澀歲月在光影間慢慢亮起。
配合展覽主題，報時光攤位設計採「昔今書報攤」形式，展出多款人氣周邊商品，將時光記憶具象化，帶入日常生活。其中，「特別日訂製書」能將七十年前的報紙版面原貌重現，以顧客選定的日期為起點，串連人生各階段，精選歷史重要事件與《聯合副刊》優質文章，凝聚成專屬的祝福禮。無論自用或贈予親友，都能翻閱人生中被遺落的篇章，重溫曾經發生的故事。與此同時，現場還展示結合80至90年代經典老照片與線上專題故事的「戀戀八零明信片筆記書」，以及2026老派時光練愛曆、老派旅行手帳組和老派帆布袋等精選周邊，讓觀展者將青春回憶帶回家。
報時光期望在「Super Orange超橘派對」透過周邊商品陪伴每一位參與者，將美好時光化為觸手可及的珍藏，現場購買更可享展場限定優惠價，讓展場的感動延續到生活的每一天。
【Super Orange超橘派對 活動資訊】
日期：2026年1月3、4日 (星期六、日)
時間：11:00~18:00
地點：松山文創園區5號倉庫
主辦單位：聯合報系、聯合線上、橘世代、報時光
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言