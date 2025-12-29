報時光明星商品「特別日訂製書」亮相超橘派對 留下最重要的那一天

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
「特別日訂製書」為溫潤優雅的荷蘭布裱硬精裝書，創造獨特經典風雅，封面有淺棕/藍/紅/灰/豆沙粉(新色)五款擇一。 圖／聯合知識庫提供
2026年1月3日、4日，全台第一個專為45+朋友打造的「Super Orange超橘派對」將於台北松山文創園區5號倉庫熱鬧登場。本次活動以「穿越時光」為策展主軸，邀請走過人生不同階段的朋友，在音樂、影像與記憶交織中，再次回望屬於自己的青春歲月。報時光將攜旗下多款品牌周邊商品參與活動，與派對精神深度呼應，打造一場兼具收藏與生活實用性的時光體驗。

活動現場，舊日新聞化為裝飾，以不同顏色的透色看板層層排列，呈現1990年至2025年的娛樂新聞精華，形成一條新聞時光隧道，讓觀展者重溫熟悉的成長記憶。展區同時規劃橫跨35年的新聞照片攝影展，以及老照片放映秀，讓曾經的青澀歲月在光影間慢慢亮起。

配合展覽主題，報時光攤位設計採「昔今書報攤」形式，展出多款人氣周邊商品，將時光記憶具象化，帶入日常生活。其中，「特別日訂製書」能將七十年前的報紙版面原貌重現，以顧客選定的日期為起點，串連人生各階段，精選歷史重要事件與《聯合副刊》優質文章，凝聚成專屬的祝福禮。無論自用或贈予親友，都能翻閱人生中被遺落的篇章，重溫曾經發生的故事。與此同時，現場還展示結合80至90年代經典老照片與線上專題故事的「戀戀八零明信片筆記書」，以及2026老派時光練愛曆、老派旅行手帳組和老派帆布袋等精選周邊，讓觀展者將青春回憶帶回家。

踏進活動現場，將走過充滿回憶的「穿越時光」主題展覽。 示意圖／AI生成
報時光期望在「Super Orange超橘派對」透過周邊商品陪伴每一位參與者，將美好時光化為觸手可及的珍藏，現場購買更可享展場限定優惠價，讓展場的感動延續到生活的每一天。

【Super Orange超橘派對 活動資訊】

日期：2026年1月3、4日 (星期六、日)

時間：11:00~18:00

地點：松山文創園區5號倉庫

官網：https://pse.is/8glgx4

主辦單位：聯合報系、聯合線上、橘世代、報時光

