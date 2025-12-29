快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

車輪餅登高空 華航攜手米其林餐廳推機上餐

中央社／ 台北29日電

華航宣布攜手米其林餐廳「T+T」，明年元旦起在長程線全艙等推出全新機上餐，包括經典小吃車輪餅。星宇則攜手米其林餐廳「元紀．台灣菜」，在長程線特定艙等推出全新機上餐。

機上餐點與台灣米其林餐廳合作已成為趨勢，中華航空今天舉辦記者會宣布，攜手連續6年獲得米其林一星餐廳T+T，從明年元旦起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。

中華航空表示，這次合作的餐點，以東南亞風味融合台灣在地特色。空中商用品供應營銷處長曹志芬說，T+T在國內外都具有知名度，其料理特色是當代亞洲料理，要將T+T的餐廳在天空中還原，是很高難度的事情。

曹志芬說，例如這次合作的車輪餅，就是台灣特色小吃，推出的玫瑰鴨松露車輪餅是T+T主打的餐點之一。

華航近年來與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天、小小樹食等眾多知名品牌合作，要將台灣當地料理推向國際舞台。

另外，星宇航空日前宣布攜手台中米其林一星的「元紀．台灣菜」，在長程線的商務艙及頭等艙以「家的味道」為核心，推出全新機上餐；貴賓室則與台灣精品級茶飲品牌「吃茶三千」合作，在桃園機場第二航廈貴賓室提供2款精選現萃飲品。

餐廳 米其林 華航

延伸閱讀

太獨特！60年代華航空姐制服「短襖配長褲」 俏麗短裙去哪了？

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

旅美棒球雙星鄭宗哲、陳柏毓返台開球 華航公益棒球營新竹開訓

培植基層運動 旅美雙星返台開球華航公益棒球營前進新竹

相關新聞

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」開幕享88折

迎接品牌即將邁入20週年，路易莎集團於板橋正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，店內以咖啡生活為核心，串聯飲食、社交...

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在社群上以四張照片告別2025年，是他日前出席於杜拜舉行的Globe ...

華航攜手米其林一星T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

華航（2610）29日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。