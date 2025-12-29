Valentino對比混搭再跨界 攜手數位藝術家AI生成奇幻影像

范倫鐵諾（Valentino）推出由由創意總監Alessandro Michele打造的2026 早秋系列男女裝。貫徹無性別界線的時尚態度，系列服飾透過簡化輪廓、鮮明色塊與流動材質的運用，重新傳遞品牌的經典精神。內衣靈感單品與皮革、羊剪絨外套相互混搭，展現現代義式風格的微妙平衡。

而在2025早秋系列中首度推出的Valentino Garavani DeVain包，則在2025年歲末，攜手九位國際藝術家，推出專屬的數位創意企劃。在來自不同領域、各具風格的藝術家的巧思創意之下，DeVain化身為九組視覺作品的主角，藉由數位媒介的重塑，成為全新藝術表達的載體。

九位參與本次企劃的藝術家包括：Albert Planella、Annie Collinge、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Thomas Albdorf、Tina Tona、Total Emotional Awareness與Z Captures。其中Albert Planella、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Total Emotional Awareness 等五位藝術家的的部分影像作品都借助了人工智慧技術生成。 Total Emotional Awareness將觀者引入超現實疆域，流行圖像與DeVain包包於此交融共生。形態如幻影般生長，層層疊映，引領觀者步入一場穿梭於無限幾何與純粹想像的視覺旅程。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列絲質蕾絲長襪搭配經典鉚釘高跟鞋。圖／范倫鐵諾提供 Annie Collinge構築了一幅如夢似幻的視覺劇場，巧妙融合真實物件與剪影輪廓，模糊了現實與遊戲的邊界。她以沉浸式的場景與微妙的幽默反諷，邀請觀者步入一個想像與詼諧交織的奇妙世界。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列水鑽手拿包。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列翻羊毛外套搭配內衣。圖／范倫鐵諾提供 Tina Tona運用多媒體拼貼與數位動畫，創造出色彩鮮活、節奏明快的動態畫面。她以多重視角解構DeVain包款，在混沌與秩序、色彩與律動間取得精妙平衡。圖／范倫鐵諾提供 Z_Captures將DeVain所承載的美學宇宙，置於日常流行文化的強烈對照之中，激發出充滿張力的視覺碰撞。他的作品巧妙融合幻想與流行文化，以鮮明的衝突與巧妙的錯位，構築出一種獨樹一幟的視覺語匯。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供 Paul Octavious從16世紀藝術作品中汲取靈感，將DeVain包款織入動態數位畫布，為古典肖像注入當代靈魂。他的創作融匯古典技法的優雅與當代審美的敏銳直覺，讓原本靜止的圖像煥發出沉浸式的敘事魅力。圖／范倫鐵諾提供 Enter The Void構築出一座超現實的夢幻之境：水下沙漠旅館中，游魚與包款輕盈漂浮。在這裡，感知逐漸消融，時空界限悄然瓦解。圖／范倫鐵諾提供 Animus Pax創作了一系列定格動畫短片，讓DeVain包款在逐格流轉的律動中悄然甦醒。借由充滿詩意的觸覺語言，細膩勾勒出包包的材質肌理與內在氣質。圖／范倫鐵諾提供 Albert Planella融合人工智能與電影語言，編織出一段遊走於清醒與夢境之間的敘事。在他的鏡頭下，DeVain包款化身為一種不斷蛻變的意象，幻化出充滿詩意且飽含情感的視覺圖景。圖／范倫鐵諾提供 VALENTINO 2026早秋系列以清透的薄紗長裙搭配厚重的皮革外套。圖／范倫鐵諾提供

