快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

聽新聞
0:00 / 0:00

Valentino對比混搭再跨界 攜手數位藝術家AI生成奇幻影像

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Thomas Albdorf創作了一系列以攝影棚為舞台的影像探索作品，讓包款在鏡面之間不斷折射、延展。藉由對稱與肌理的精妙對話，他構建出雕塑般的視覺構圖——DeVain在其中反覆映現、幻化萬千，遊走於真實與幻象之間。圖／范倫鐵諾提供
Thomas Albdorf創作了一系列以攝影棚為舞台的影像探索作品，讓包款在鏡面之間不斷折射、延展。藉由對稱與肌理的精妙對話，他構建出雕塑般的視覺構圖——DeVain在其中反覆映現、幻化萬千，遊走於真實與幻象之間。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）推出由由創意總監Alessandro Michele打造的2026 早秋系列男女裝。貫徹無性別界線的時尚態度，系列服飾透過簡化輪廓、鮮明色塊與流動材質的運用，重新傳遞品牌的經典精神。內衣靈感單品與皮革、羊剪絨外套相互混搭，展現現代義式風格的微妙平衡。

而在2025早秋系列中首度推出的Valentino Garavani DeVain包，則在2025年歲末，攜手九位國際藝術家，推出專屬的數位創意企劃。在來自不同領域、各具風格的藝術家的巧思創意之下，DeVain化身為九組視覺作品的主角，藉由數位媒介的重塑，成為全新藝術表達的載體。

九位參與本次企劃的藝術家包括：Albert Planella、Annie Collinge、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Thomas Albdorf、Tina Tona、Total Emotional Awareness與Z Captures。其中Albert Planella、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Total Emotional Awareness 等五位藝術家的的部分影像作品都借助了人工智慧技術生成。

Total Emotional Awareness將觀者引入超現實疆域，流行圖像與DeVain包包於此交融共生。形態如幻影般生長，層層疊映，引領觀者步入一場穿梭於無限幾何與純粹想像的視覺旅程。圖／范倫鐵諾提供
Total Emotional Awareness將觀者引入超現實疆域，流行圖像與DeVain包包於此交融共生。形態如幻影般生長，層層疊映，引領觀者步入一場穿梭於無限幾何與純粹想像的視覺旅程。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列絲質蕾絲長襪搭配經典鉚釘高跟鞋。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列絲質蕾絲長襪搭配經典鉚釘高跟鞋。圖／范倫鐵諾提供
Annie Collinge構築了一幅如夢似幻的視覺劇場，巧妙融合真實物件與剪影輪廓，模糊了現實與遊戲的邊界。她以沉浸式的場景與微妙的幽默反諷，邀請觀者步入一個想像與詼諧交織的奇妙世界。圖／范倫鐵諾提供
Annie Collinge構築了一幅如夢似幻的視覺劇場，巧妙融合真實物件與剪影輪廓，模糊了現實與遊戲的邊界。她以沉浸式的場景與微妙的幽默反諷，邀請觀者步入一個想像與詼諧交織的奇妙世界。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列水鑽手拿包。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列水鑽手拿包。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列翻羊毛外套搭配內衣。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列翻羊毛外套搭配內衣。圖／范倫鐵諾提供
Tina Tona運用多媒體拼貼與數位動畫，創造出色彩鮮活、節奏明快的動態畫面。她以多重視角解構DeVain包款，在混沌與秩序、色彩與律動間取得精妙平衡。圖／范倫鐵諾提供
Tina Tona運用多媒體拼貼與數位動畫，創造出色彩鮮活、節奏明快的動態畫面。她以多重視角解構DeVain包款，在混沌與秩序、色彩與律動間取得精妙平衡。圖／范倫鐵諾提供
Z_Captures將DeVain所承載的美學宇宙，置於日常流行文化的強烈對照之中，激發出充滿張力的視覺碰撞。他的作品巧妙融合幻想與流行文化，以鮮明的衝突與巧妙的錯位，構築出一種獨樹一幟的視覺語匯。圖／范倫鐵諾提供
Z_Captures將DeVain所承載的美學宇宙，置於日常流行文化的強烈對照之中，激發出充滿張力的視覺碰撞。他的作品巧妙融合幻想與流行文化，以鮮明的衝突與巧妙的錯位，構築出一種獨樹一幟的視覺語匯。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列涵蓋全系列男女服飾與配件。圖／范倫鐵諾提供
Paul Octavious從16世紀藝術作品中汲取靈感，將DeVain包款織入動態數位畫布，為古典肖像注入當代靈魂。他的創作融匯古典技法的優雅與當代審美的敏銳直覺，讓原本靜止的圖像煥發出沉浸式的敘事魅力。圖／范倫鐵諾提供
Paul Octavious從16世紀藝術作品中汲取靈感，將DeVain包款織入動態數位畫布，為古典肖像注入當代靈魂。他的創作融匯古典技法的優雅與當代審美的敏銳直覺，讓原本靜止的圖像煥發出沉浸式的敘事魅力。圖／范倫鐵諾提供
Enter The Void構築出一座超現實的夢幻之境：水下沙漠旅館中，游魚與包款輕盈漂浮。在這裡，感知逐漸消融，時空界限悄然瓦解。圖／范倫鐵諾提供
Enter The Void構築出一座超現實的夢幻之境：水下沙漠旅館中，游魚與包款輕盈漂浮。在這裡，感知逐漸消融，時空界限悄然瓦解。圖／范倫鐵諾提供
Animus Pax創作了一系列定格動畫短片，讓DeVain包款在逐格流轉的律動中悄然甦醒。借由充滿詩意的觸覺語言，細膩勾勒出包包的材質肌理與內在氣質。圖／范倫鐵諾提供
Animus Pax創作了一系列定格動畫短片，讓DeVain包款在逐格流轉的律動中悄然甦醒。借由充滿詩意的觸覺語言，細膩勾勒出包包的材質肌理與內在氣質。圖／范倫鐵諾提供
Albert Planella融合人工智能與電影語言，編織出一段遊走於清醒與夢境之間的敘事。在他的鏡頭下，DeVain包款化身為一種不斷蛻變的意象，幻化出充滿詩意且飽含情感的視覺圖景。圖／范倫鐵諾提供
Albert Planella融合人工智能與電影語言，編織出一段遊走於清醒與夢境之間的敘事。在他的鏡頭下，DeVain包款化身為一種不斷蛻變的意象，幻化出充滿詩意且飽含情感的視覺圖景。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列以清透的薄紗長裙搭配厚重的皮革外套。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2026早秋系列以清透的薄紗長裙搭配厚重的皮革外套。圖／范倫鐵諾提供

藝術家 Pax

延伸閱讀

《功夫》遇見《哥吉拉-1.0》 九把刀、山崎貴東京對談互揭「追不到初戀」遺憾

新美館特展「花心」聚焦工藝對話 母女共創跨世代藝術風景

克林姆引領藝術市場回溫…拍賣行下半年屢創新紀錄 珠寶鐘表持續看好

2025落山風藝術季12/20開展！16位藝術家、27+作品深度探訪屏東海口港

相關新聞

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多...

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年...

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包...

報時光明星商品「特別日訂製書」亮相超橘派對 留下最重要的那一天

2026年1月3日、4日，全台第一個專為45+朋友打造的「Super Orange超橘派對」將於台北松山文創園區5號倉庫熱鬧登場。

Valentino對比混搭再跨界 攜手數位藝術家AI生成奇幻影像

范倫鐵諾（Valentino）推出由由創意總監Alessandro Michele打造的2026 早秋系列男女裝。貫徹無...

免費測速預警App「Mio神速」登場 9合1功能支援雙平台 守護駕駛荷包

不讓老牌霸主「神盾測速照相」專美於前，行車記錄器品牌Mio宣布推出全新免費測速預警智慧型手機App「Mio神速」，正式跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。