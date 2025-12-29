Valentino對比混搭再跨界 攜手數位藝術家AI生成奇幻影像

范倫鐵諾（Valentino）推出由由創意總監Alessandro Michele打造的2026 早秋系列男女裝。貫徹無性別界線的時尚態度，系列服飾透過簡化輪廓、鮮明色塊與流動材質的運用，重新傳遞品牌的經典精神。內衣靈感單品與皮革、羊剪絨外套相互混搭，展現現代義式風格的微妙平衡。
而在2025早秋系列中首度推出的Valentino Garavani DeVain包，則在2025年歲末，攜手九位國際藝術家，推出專屬的數位創意企劃。在來自不同領域、各具風格的藝術家的巧思創意之下，DeVain化身為九組視覺作品的主角，藉由數位媒介的重塑，成為全新藝術表達的載體。
九位參與本次企劃的藝術家包括：Albert Planella、Annie Collinge、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Thomas Albdorf、Tina Tona、Total Emotional Awareness與Z Captures。其中Albert Planella、Animus Pax、Enter The Void、Paul Octavious、Total Emotional Awareness 等五位藝術家的的部分影像作品都借助了人工智慧技術生成。
