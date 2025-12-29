快訊

撐過40多年不敵缺工潮！基隆老字號「華星牛排館」明年起暫時歇業

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年起暫時歇業。圖/摘自華星牛排館臉書
基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年起暫時歇業。圖/摘自華星牛排館臉書

又一間記憶中的好味道即將熄燈！飄香40餘年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年起暫時歇業，消息一出，吸引許多老顧客不捨留言「感謝老店讓我回憶滿滿！」、「基隆最好吃的牛排沒有之一，千萬別熄燈！」。

鄰近基隆港的華星牛排館是在地老字號牛排館，用餐環境保留老派西餐廳的氛圍，宛如走進復古電影場景，是許多老基隆人過往約會、慶生的首選。店內招牌主打像是各式排餐及什錦海鮮湯，不僅上過各大媒體與美食節目，也是不少名人與明星的愛店，但由於現在餐飲業面臨大缺工的困境，讓業者不得不暫時休息。

華星牛排館 暫時歇業公告：

親愛的貴賓與朋友們，您好：感謝您多年來的支持與相伴。

因近期人力不足，無法維持一貫品質，華星將自 2026 年 1 月 1日起暫時歇業。

我們會利用這段時間調整、沉澱，盼能在未來，以更好的姿態、熟悉的味道再與您相見。

衷心感謝您一路相挺。

華星牛排館 敬上

基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年起暫時歇業。圖/摘自華星牛排館臉書
基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明年起暫時歇業。圖/摘自華星牛排館臉書

