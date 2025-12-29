免費測速預警App「Mio神速」登場 9合1功能支援雙平台 守護駕駛荷包
不讓老牌霸主「神盾測速照相」專美於前，行車記錄器品牌Mio宣布推出全新免費測速預警智慧型手機App「Mio神速」，正式跨足數位服務市場。整合Mio多年累積的道路圖資與測速資料庫，主打「免費、精準、不干擾」，並透過九合一安全預警機制、每日更新測速資訊，以及CarPlay與Siri捷徑等功能，為台灣汽機車用路人打造全方位行車安全防護工具。
Mio神速核心優勢在於其長期深耕的本地化道路與測速資料庫，測速點每日更新，確保駕駛即時掌握最新執法資訊。App內建Mio專利的九合一GPS動態預警技術，完整涵蓋一般測速、區間測速、科技執法、移動式測速、匝道測速等多元執法型態，並同步提供事故熱點、危險路段與測速相關新聞語音提醒，協助駕駛提前因應、降低違規風險。
在使用體驗上，Mio神速採取無門檻策略，提供iOS與Android雙平台完整版免費下載，不需綁約，也無付費解鎖限制。App介面以儀表板概念呈現，啟動後即可即時查看車速、道路速限與預警狀態，用戶亦可依個人需求自訂首頁資訊排列，將最關注的行車數據置於顯眼位置，提升使用效率。
考量台灣為全球機車密度最高的市場之一，Mio神速特別強化機車專屬POI資料與預警邏輯，針對一般機車與大型重機進行深度優化，涵蓋市區速限頻繁變動路段、重機常用快速道路與匝道等情境，提供更貼近在地騎士需求的安全提醒。
此外，Mio神速以「不增加操作負擔，但必要時一定提醒」為設計核心，全面支援主流車載與手機智慧功能。駕駛可透過CarPlay於車載螢幕顯示資訊，或搭配Siri捷徑自動啟動服務，並支援iOS Widget與浮動視窗顯示，即使同時使用導航或影音App，也能即時接收預警提示，讓行車過程更專注、更安全。
