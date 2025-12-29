快訊

BTS柾國愛用漱口水好市多悄上架！隨身全套口氣清新神器台灣買得到

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Jungkook隨身必備的TheraBreath凱斯博士漱口水在台灣好市多賣場上架，1公升2入組僅699元。記者黃筱晴／攝影

BTS防彈少年團成員Jungkook田柾國，近期在接受媒體訪談中公開隨身包包內容物，意外曝光他對口腔衛生的極致追求，包包裡不僅裝有牙刷、牙線、口腔噴霧，更隨身攜帶一整瓶漱口水，國際巨星簡直是「口氣清新模範生」！

近日有眼尖網友發現，Jungkook多年愛用的TheraBreath凱斯博士漱口水悄悄出現在台灣好市多賣場，並祭出1公升2入組僅699元的超殺價格，讓消費者能輕鬆擁有與偶像同款的清新氣息。

這款由美國牙醫Dr. Harold Katz研發的綠瓶漱口水，主打不含酒精、不刺鼻，並採用專利OXYD-8配方分解口腔異味，而非僅用強烈薄荷味掩蓋。正因其溫和如水的口感與長效除臭力，讓它成為Jungkook從2016年至今的隨身必備單品。以往想要入手往往只能透過代購，或在藥妝店、網購以較高單價入手小容量包裝，如今好市多引進家庭號大容量規格，換算下來超級划算。

除了漱口水，Jungkook其他幾款必帶的口氣清新用品其實在台灣也都能入手。像是能隨時保持口氣芬芳的Dentiste口腔噴霧，在屈臣氏、寶雅等熱門藥妝通路皆有販售；而吃重口味食物後使用的Kobayashi小林製藥口氣清新丸，則在酷澎、蝦皮購物等網購平台比較容易找到。搭配隨處可見的Oral-B牙線，ARMY們可以輕鬆集齊「男神同款」的全套口腔清潔商品。

