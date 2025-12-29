「最難訂自助餐」島語桃園台茂店開幕搶市

全台最難訂的自助餐之一「島語」繼今年8月22日在高雄漢神百貨開出全台第二座「島語」自助餐廳，短短4個月時間，第三座島語就在12月29日在桃園台茂購物中心，推9大島檯、現做料理，創造更多新的體驗和感動。

甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」，秉持品牌不斷創造新的體驗和感動的理念，「島語 桃園台茂店」的開幕不僅是拓展版圖，更是餐飲藝術的進化，每一個細節都象徵島語對卓越的追求和堅持，並再次定義頂級自助饗宴的可能。

島語第三店是由原本漢來海港台茂店改裝升級、更換品牌的全新餐廳，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域，同時，台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。

雖然是第三家分店，島語品牌總經理劉子銘指出，漢來美食的自助餐品牌在展店規畫和設計上，不是複製而是再次進化，且不僅是內裝和動線，更是食材和料理呈現。

沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽9座島檯，加上精心規畫的座席區，島語桃園台茂店的坪數雖然相較於高雄漢神店坪數略減一些，但所有的設施一樣不少，加上獨特挑高的天花板，讓整個空間更顯大器。透過空間設計師將洞穴意象置入迎賓入口，開啟山海環繞的沉浸式體驗。而在座席區的規畫上，特意區分為前後二大區塊，前區的座位置於中央，周圍各島環抱，並透過裝置藝術手法在天花板上刻畫出海流意象線條，利用光源明暗波動的變化，創造出山海流動的情境。後區座席則讓人彷彿進入另一個洞穴，以科技投影的手法，將四季山林青翠的豐饒色彩投射在巨大的透光燈罩，打造猶如小劇場般的環境。

劉子銘強調，島語的創立宗旨就是希望能夠提供消費者全方位的感官體驗，因此，在每一個細節的設定，都彰顯出島語對卓越的追求與堅持，讓吃自助餐，也能感受Fine Dining的尊榮，每組客人都能擁有寬敞舒適的用餐領域，希望客人能夠感受漢來島語熱情款待的誠意。 島語桃園台茂店開幕 ，樹立高端自助餐新標竿。業者提供

