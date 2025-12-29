快訊

周董現身「豪神」球衣退休儀式！穿要價破百萬「神級牛仔褲」引全網討論

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周董(前左)出席林書豪球衣退休儀式活動時，身穿深受許多好萊塢巨星追捧的奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版牛仔褲。報系資料照
周董(前左)出席林書豪球衣退休儀式活動時，身穿深受許多好萊塢巨星追捧的奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版牛仔褲。報系資料照

新北國王隊昨(28日)為「哈佛小子」林書豪舉辦球衣退休儀式，活動結束前，「華語流行音樂天王」周杰倫驚喜現身球場，替亞洲傳奇球星兼好友的「豪哥」 獻上祝福！不過，網友們除聚焦兩人互動以外，也「歪樓」討論起周董身上行頭，一條要價破百萬的「神級牛仔褲」！

昨晚周杰倫出席林書豪球衣退休儀式活動時，身穿的竟是被譽為時尚圈最神秘、同時也深受許多好萊塢巨星追捧的奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版牛仔褲。這個於1988年創立於美國洛杉磯的潮流奢侈品牌，一開始從重機配件起家，而後發展出銀飾品牌，搖滾硬派的設計風格，並強調全手工製作，更特別的是，品牌幾乎不做廣告，全靠明星加持曝光及熟客間的口耳相傳，非常低調與神秘。

但即便如此，Chrome Hearts仍受到全球明星的喜愛，像是韓團BLACKPINK的Jennie、Lisa，還有韓流天王G-Dragon、木村拓哉、超模Bella Hadid、蕾哈娜，甚至提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet ）更是不時曬出「克羅心」穿搭。

而「周董」身上這條是克羅心法國坎城限定牛仔褲，褲腳邊上裝飾有品牌經典的十字架銀飾，外加鑽石，還有立體五芒星+花紋鉚釘的頂級工藝。而克羅心在市場上的價格，時常被炒作至天價，特別是限量版與訂製款，動輒破百萬，甚至還被拿來當成精品投資標的，就有網友指出，「這條至少600萬台幣起跳」，再加上周董身上外套也是來自Chrome Hearts，真不愧是「哥中之哥」！

周董出席林書豪球衣退休儀式活動時，身穿深受許多好萊塢巨星追捧的奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版牛仔褲。圖/摘自周杰倫IG
周董出席林書豪球衣退休儀式活動時，身穿深受許多好萊塢巨星追捧的奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版牛仔褲。圖/摘自周杰倫IG
「Chrome Hearts」坎城限定版牛仔褲身價不凡。圖/摘自網路
「Chrome Hearts」坎城限定版牛仔褲身價不凡。圖/摘自網路

品牌 牛仔褲

