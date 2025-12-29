用音樂的「儀式感」迎接2026 NSO舉辦維也納之夜與跨年音樂會

以華麗璀璨的節慶音樂，迎接2026的到來！以演繹約翰‧史特勞斯家族音樂享譽國際的奧地利指揮馬丁‧西格哈特（Martin Sieghart），繼2023年後再度應邀來台，與NSO國家交響樂團攜手於明(30日)、後(31日)兩天帶來兩場歲末音樂饗宴，分別為《華麗歌劇選粹－維也納之夜》與《跨年音樂會》。帶領樂迷以充滿儀式感的音樂，迎接新的一年。

NSO表示，此次演出特別邀請榮獲多明尼加索貝拉諾獎的女高音娜塔莉‧佩尼亞－科馬斯（Nathalie Peña-Comas）同台獻藝，以充滿節慶氣息的經典樂音，陪伴樂迷共度2025歲末、迎接2026新年。

19世紀末的維也納，觥籌交錯的宴會、璀璨華麗的廳堂、普拉特公園的浪漫漫步，以及充滿感染力的歡樂氣氛，孕育出圓舞曲與輕歌劇的黃金年代。約翰‧史特勞斯父子、雷哈爾、卡爾曼、米勒克與馮‧蘇佩等作曲家，皆以輕快迷人的旋律，為這座城市留下不朽音樂風景。

其中，被譽為「圓舞曲之王」的小約翰‧史特勞斯，更是將這股音樂精神推向世界舞台的重要人物。2025年適逢全球紀念小約翰‧史特勞斯兩百歲誕辰之際，NSO特別以史特勞斯家族與相關作曲家的經典作品為策畫核心，讓樂迷在歲末之際，感受歐洲新年音樂會的經典傳統與節慶精神。

12月30日的《華麗歌劇選粹－維也納之夜》，由長年活躍於國際樂壇、對史特勞斯家族音樂情有獨鍾的馬丁‧西格哈特擔綱指揮，帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，包括《威尼斯之夜》序曲、《春之聲》圓舞曲、《雷鳴與閃電》及風趣俏皮的《香檳》波爾卡舞曲等，洋溢喜氣洋洋的節慶氛圍。

其中《滴答》波爾卡舞曲巧妙模擬時鐘聲響，以節奏描繪時間流轉，令人會心一笑。女高音娜塔莉‧佩尼亞－科馬斯則將演唱德沃札克〈月之頌〉、莫札特《費加洛婚禮》詠嘆調，以及雷哈爾與小約翰‧史特勞斯的輕歌劇選段，兼具抒情與戲劇張力的聲線，邀您細細品味名家名曲的絕代風華。

12月31日NSO與馬丁‧西格哈特《跨年音樂會》，將以經典舞曲與輕歌劇選粹為觀眾帶來熱鬧歡愉的跨年音樂時光。除了帶來經典圓舞曲之外，也將呈現多首別具趣味的波爾卡舞曲與馬祖卡舞曲，如描繪晨報、滴答鐘聲與狩獵場景的作品，展現19世紀維也納音樂的風趣描繪。女高音娜塔莉‧佩尼亞－科馬斯，將同台演出德沃札克與莫札特的經典詠嘆調，以及雷哈爾與托羅巴的輕歌劇選粹，為跨年夜增添華麗而溫暖的情感層次，讓樂迷在台灣也能享有道地維也納風情。

