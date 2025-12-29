台鐵推春節限定伴手禮 明年1月1日限量開搶每組888元
台鐵公司首次跨界與台灣果釀品牌「日造酒妝」合作，推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，以「回家」的情感記憶為核心，商品包裝以莒光號、藍皮解憂號、山嵐號、海風號4款列車意象設計，明年1月1日起限量販售，每組售價888元。
台鐵列車長期陪伴國人往返各地城鄉，是許多人記憶中「回家」最重要的移動載體，不僅是交通工具，更是連結城市與家鄉、旅人與親人間的重要橋梁。
「橘祥迎福禮盒」以深具年代感與代表性的莒光號橘色車身為包裝設計主色調，寓意「橘（吉）祥迎福」，外盒採手繪風格呈現鐵道沿線風景，象徵溫度、風土與團圓，彷彿訴說著旅居他鄉、返鄉過年的動人故事。
商品包裝以四款（莒光號、藍皮解憂號、山嵐號、海風號）列車意象設計，象徵四方平安、一路順行。首先，莒光號「經典梅酒」採用台灣青梅釀造，經歲月慢釀後展現濃郁而純粹的果香。酒液呈溫潤金橘色，象徵時間淬鍊與恆久風味。入口酸甜平衡、尾韻圓潤，既保留青梅的清爽自然，又帶出柔和沉穩的酒體表現。
第二項藍皮解憂號「桂花蘋果濃縮醋」，產品外觀採用列車標誌性的藍色調元素，搭配柔和金黃的桂花與蘋果意象，象徵溫暖、放鬆與旅途中小小的慰藉，具有細緻花香與果韻，以低溫萃取方式保留桂花香氣，適合全齡共享，展現屏東沿線的悠閒風味。
第三項山嵐號「阿里山特調精品濾掛咖啡」，產品選用海拔1300 公尺的阿里山精品咖啡豆，結合歐客佬精品咖啡多年來深耕產地的經驗，堅持從源頭嚴選生豆，搭配專業烘焙技藝與品鑑精神，完整展現產區風味之美，傳遞「從產地到杯中」的極致咖啡底蘊。
最後，海風號「台灣番茄果乾」包裝設計採用湛藍與翠綠交織的漸層色調，從海風吹拂的清爽藍綠，到果乾本身紅潤飽滿的色澤，象徵旅程一路走來愈加順遂、喜氣收尾。清新的藍綠包裝與番茄的自然紅甜相互映襯。其自然酸甜更能與咖啡與酒品相得益彰，成為旅途甜蜜、圓滿的句點。
台鐵公司表示，「橘祥迎福禮盒」內容包含莒光號「經典梅酒」、藍皮解憂號「桂花蘋果濃縮醋」、山嵐號「阿里山特調精品濾掛咖啡」及海風號「台灣番茄果乾」限量販售，明年1月1日開賣，每組售價888元。
