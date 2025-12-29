日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
很多台灣民眾到日本旅行，京都也是熱門景點之一。記者陳智華／攝影
周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多商店沒有營業。此外，日本流感還是有一定流行狀態，可能很多診所也休息，就醫更困難，要準備感冒藥物以備不時之需。

日本新年年假從27日星期六到1月4日星期日，林氏璧指出，在年末年始這段時間前往日本的民眾，首先要注意，很多商店都沒有營業。排美食要注意，最好隨遇而安，不要存著要吃名店的想法，因為過年期間很多店不會開。且並不一定在官網或Tabelog上會一一記載清楚。林氏璧說，他有非常多次1月在餐廳碰壁的經驗，有些店家就在門口貼一口氣休到1月十幾號。

林氏璧指出，百貨公司或購物商場會在1月2日開門，開始販賣福袋還有冬季折扣。日本百貨公司不像台灣隨時都有折扣，一年主要就是兩次折扣，直接打到骨折。七月夏換季，一月冬換季。直接（或分兩段）下換季折扣20%到70%（折扣幅度各品牌不同），不像台灣慢慢下折扣。

此外，林氏璧表示，日本流感還是有一定在流行的狀態，特別是九州、四國和山陰山陽。這段時間可能很多診所也休息，且病患很多可能就醫更困難，建議大家可以從台灣就準備一些感冒藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買。

