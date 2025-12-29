日本跨年注意事項 日旅達人這樣說
周三就是31日，不少民眾選擇到日本跨年，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本已經開始放新年年假，很多商店沒有營業。此外，日本流感還是有一定流行狀態，可能很多診所也休息，就醫更困難，要準備感冒藥物以備不時之需。
日本新年年假從27日星期六到1月4日星期日，林氏璧指出，在年末年始這段時間前往日本的民眾，首先要注意，很多商店都沒有營業。排美食要注意，最好隨遇而安，不要存著要吃名店的想法，因為過年期間很多店不會開。且並不一定在官網或Tabelog上會一一記載清楚。林氏璧說，他有非常多次1月在餐廳碰壁的經驗，有些店家就在門口貼一口氣休到1月十幾號。
林氏璧指出，百貨公司或購物商場會在1月2日開門，開始販賣福袋還有冬季折扣。日本百貨公司不像台灣隨時都有折扣，一年主要就是兩次折扣，直接打到骨折。七月夏換季，一月冬換季。直接（或分兩段）下換季折扣20%到70%（折扣幅度各品牌不同），不像台灣慢慢下折扣。
此外，林氏璧表示，日本流感還是有一定在流行的狀態，特別是九州、四國和山陰山陽。這段時間可能很多診所也休息，且病患很多可能就醫更困難，建議大家可以從台灣就準備一些感冒藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言